Dengan Album YOUNGEST, Young K DAY6 Raih Penjualan Sebanyak 106.461 kopi dalam Waktu Dua Hari

JawaPos.com - Dalam waktu singkat, anggota band DAY6, Young K mampu meraih dua kali lipat rekor penjualan minggu pertamanya sebanyak 106.461 kopi.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/7), prestasi itu diraih hanya dalam waktu dua hari setelah comeback-nya, yang memikat penggemar.

Young K melakukan comeback solo yang telah lama ditunggu-tunggu dengan album solo penuh keduanya YOUNGEST.

Dalam momen ini, ia juga merilis lagu utama yang bertajuk Shut The Door, dan langsung disukai banyak penggemarnya.

Terbukti di hari pertama penjualannya saja, album baru YOUNGEST berhasil terjual sebanyak 52.698 kopi.

Jumlah itu memecahkan rekor penjualan minggu pertama Young K sebelumnya sebesar 40.189 kopi (yang dicetak oleh album penuh pertamanya Letters with notes pada tahun 2023) hanya dalam satu hari.

Lalu pada akhir 28 Juli KST, Hanteo Chart melaporkan bahwa YOUNGEST telah terjual sebanyak 106.461 kopi.

Artinya album tersebut hanya membutuhkan waktu dua hari untuk melampaui dua kali lipat rekor penjualan minggu pertama Young K sebelumnya.

Dengan sisa minggu yang masih ada, masih perlu dilihat seberapa tinggi rekor penjualan minggu pertama Young K akan meningkat hingga akhir 2 Agustus.