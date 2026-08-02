Comeback RESCENE Lewat 'Lip Bomb', Showcase Perdana Tuai Antusiasme Penggemar

JawaPos.com – Girl group RESCENE sukses menyapa penggemar melalui showcase mini album ketiga mereka, "Lip Bomb", yang digelar di Myunghwa Live Hall, Yeongdeungpo, Seoul, pada 25 Juli.

Acara tersebut menjadi momen spesial untuk memperkenalkan karya terbaru sekaligus menampilkan pesona para member di hadapan media dan penggemar. Menurut allkpop, showcase berlangsung meriah dengan penampilan yang menonjolkan identitas baru RESCENE.

Liv yang tampil percaya diri dengan visual memikat dan aura panggung yang kuat. Sementara itu, Jena menarik perhatian lewat energi ceria dan ekspresi yang segar, memperlihatkan sisi muda yang menjadi daya tarik grup dalam era comeback kali ini.

Sebagai member tertua, Won-i memimpin jalannya showcase dengan karisma yang tenang dan penuh percaya diri. Perannya sebagai sosok yang diandalkan para anggota lain semakin memperlihatkan kekompakan RESCENE, sekaligus menghadirkan suasana hangat sepanjang acara.

Mini album "Lip Bomb" menjadi langkah penting dalam perjalanan musik RESCENE. Album ini disebut mencerminkan perkembangan musikalitas mereka sekaligus memperluas warna musik yang selama ini menjadi identitas grup. Penampilan di showcase juga memperlihatkan chemistry antarmember yang semakin solid di atas panggung.

RESCENE memanfaatkan showcase sebagai kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penggemar dan media. Momen tersebut memperkuat hubungan mereka dengan REMINE, sekaligus meningkatkan antusiasme terhadap promosi album yang akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan.