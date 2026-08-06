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Leni Setya Wati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.38 WIB

JUNHEE Umumkan Comeback Solo, Rilis Mini Album LOVE METHOD

junhee (x @official_junhee) - Image

junhee (x @official_junhee)

JawaPos.com - JUNHEE A.C.E, kembali menyapa penggemar sebagai solois lewat mini album keduanya yang berjudul LOVE METHOD.

Album tersebut dijadwalkan rilis pada 7 Agustus 2026 di berbagai platform musik digital, menandai comeback solo terbarunya setelah proyek sebelumnya.

Dikutip dari allkpop, proses promosi LOVE METHOD telah dimulai sejak 30 Juli, ketika JUNHEE mengunggah teaser image pertama melalui media sosial resminya.

Teaser tersebut mengangkat konsep unik yang menghubungkan makna "cinta" sebagaimana sering ditemukan dalam pencarian daring, sekaligus menjadi petunjuk awal mengenai tema utama album barunya.

Menjelang hari perilisan, penggemar juga akan disuguhkan rangkaian konten seperti foto konsep, highlight medley, hingga teaser video musik.

Mini album ini melibatkan sejumlah produser internasional ternama. Di antaranya Danny Shah, yang pernah bekerja sama dengan David Guetta dan Kylie Minogue, Bhav, yang dikenal melalui kolaborasinya dengan ZEROBASEONE dan Onew SHINee, serta produser Kyler Niko.

Kehadiran nama-nama tersebut diharapkan menghadirkan warna musik yang lebih kaya dalam proyek terbaru JUNHEE.

Comeback ini juga menjadi kelanjutan dari perjalanan solo JUNHEE yang semakin aktif sepanjang tahun. 

Sebelum mengumumkan LOVE METHOD, ia sukses menyelesaikan tur di Kanada dengan konser di Vancouver, Toronto, dan Halifax. 

Album baru ini hadir setelah mini album solo pertamanya serta perilisan lagu pra-rilis "Supernova (00:00)", yang mendapat respons positif dari penggemar.

Editor: Hanny Suwindari
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