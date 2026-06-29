Pancarkan Aura Positif, 8 Shio Ini Siap Jadi Aktor dan Artis Ternama

Ilustrasi Shio Terkenal Ambisius dan Tak Pernah Puas dengan Pencapaian(freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio disebut memiliki pesona dan daya tarik alami yang membuat mereka berpotensi menonjol di dunia hiburan.
Pemilik shio tersebut dinilai memiliki bakat dalam hal tampil di depan publik, berakting, serta menarik perhatian banyak orang. Karisma, rasa percaya diri, dan keunikan yang dimiliki disebut menjadi modal penting untuk bersinar di industri hiburan.
Dengan kombinasi tersebut, mereka dipandang memiliki peluang untuk meniti karier yang berkaitan dengan dunia panggung, layar kaca, maupun industri kreatif lainnya.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat enam shio yang diramalkan berpotensi menjadi aktor dan artis ternama menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Tikus
Pemilik shio tikus memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa dan sangat nyaman tampil di hadapan khalayak ramai.
Mereka terlahir dengan daya tarik magnetis yang mampu menarik perhatian siapa saja dalam sekejap mata.
Keahlian berakting mereka sangat natural, seolah-olah kemampuan tersebut sudah tertanam dalam gen mereka sejak lahir.
Fleksibilitas mereka dalam menghadapi situasi apapun menjadikan mereka mudah beradaptasi dengan berbagai peran yang diberikan.
Kemampuan untuk berubah karakter dengan cepat membuat mereka cocok untuk memerankan tokoh-tokoh yang kompleks.
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