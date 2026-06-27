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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.39 WIB

TWS Tebar Energi Musim Panas Lewat Comeback Jepang, Siap Maniskan Hari dengan Single "SODA SODA"

Ilustrasi photo dari x @TWS_PLEDIS_JP

 

JawaPos.com - TWS kembali membawa angin segar bagi para penggemarnya di Jepang.
 
Boy group besutan PLEDIS Entertainment ini resmi mengumumkan comeback Jepang mereka melalui single terbaru bertajuk "SODA SODA", yang dijadwalkan meluncur pada 4 Agustus 2026.
 
Mengusung nuansa musim panas yang ceria, rilisan ini diprediksi akan menjadi teman sempurna untuk menikmati hangatnya musim liburan.
 
Mengambil inspirasi dari sensasi minuman soda yang menyegarkan, "SODA SODA" menghadirkan konsep yang penuh warna, ringan, dan dipenuhi semangat khas remaja.
 
Album single ini akan memuat tiga lagu berbahasa Jepang yang menggambarkan kisah masa muda, mulai dari rasa penasaran, kebahagiaan sederhana, hingga momen-momen yang berkilau dalam kehidupan sehari-hari.
 
Menjelang perilisan, TWS sukses membangun antusiasme penggemar lewat deretan foto konsep yang memancarkan pesona musim panas.
 
Dengan balutan warna-warna cerah, ekspresi natural para anggota, serta suasana yang hangat dan menyenangkan, setiap teaser berhasil menghadirkan kesan seolah mengajak penggemar menikmati liburan bersama mereka.
 
Comeback kali ini juga menjadi langkah lanjutan TWS untuk memperkuat posisinya di industri musik Jepang.
 
Setelah debut mereka mendapat sambutan luar biasa dan mencatatkan prestasi di berbagai tangga lagu, grup ini kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjangkau pasar Jepang melalui karya baru yang mengusung identitas musik mereka yang segar dan mudah diterima berbagai kalangan.
 
Tak berhenti pada perilisan single, TWS juga akan menyapa penggemar Jepang melalui berbagai penampilan di panggung musik besar sepanjang musim panas.
 
Kehadiran mereka di sejumlah festival bergengsi diperkirakan akan semakin memperluas popularitas grup sekaligus mempererat hubungan dengan para penggemar setia.
 
Dengan melodi yang ceria, konsep visual yang memikat, dan energi positif yang menjadi ciri khas mereka, "SODA SODA" diyakini siap menjadi salah satu lagu musim panas yang paling dinantikan tahun ini.
 
TWS pun kembali membuktikan bahwa mereka mampu menghadirkan karya yang bukan hanya menyenangkan untuk didengar, tetapi juga meninggalkan kesan hangat bagi setiap pendengarnya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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