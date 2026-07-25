Choi Hyun Wook Tampil Dewasa di ELLE D Edition, Ungkap Makna Kedamaian dalam Hidupnya

choi hyunwook (x @dailyhyunwook)

JawaPos.com – Choi Hyun Wook menunjukkan sisi yang lebih dewasa dalam pemotretan terbaru untuk ELLE D Edition.

Tak hanya memancarkan pesona khas anak muda melalui konsep editorial yang artistik, ia juga membuka diri mengenai perjalanan hidup, perkembangan sebagai aktor, hingga makna kedamaian yang kini ia rasakan.

Dikutip dari Allkpop, Choi Hyun Wook mengungkapkan bahwa belakangan ini ia banyak meluangkan waktu untuk menenangkan diri sambil terus mendalami dunia akting.

Baginya, proses tersebut membuatnya merasa terus bertumbuh sedikit demi sedikit, sekaligus memperkaya cara pandangnya terhadap profesi yang ia jalani.

Ia juga berbicara mengenai proyek serial Netflix terbarunya dan mengaku sangat terkesan dengan salah satu dialog yang berbunyi, "Kita tidak bisa mengenal seseorang hanya dari satu sisi."

Kalimat itu meninggalkan kesan mendalam hingga membantunya memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan sudut pandang yang berbeda.

Melalui karakter Lee Kang, ia merasa memperoleh pengalaman baru dalam memandang kehidupan maupun orang-orang di sekitarnya.

Lee Kang adalah sosok yang sengaja menjaga jarak dari dunia sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri.

Meski setiap proyek selalu memberinya kesempatan menjalani kehidupan karakter lain, peran tersebut terasa berbeda karena mengajaknya melihat manusia melalui perspektif yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Aktor berusia 24 tahun itu juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada Choi Min Sik, rekan mainnya dalam serial tersebut.

Ia mengaku memperoleh banyak pelajaran berharga, baik tentang seni akting maupun kehidupan, dan menyebut kesempatan berbagi adegan dengan aktor senior tersebut sebagai sebuah kehormatan besar dalam perjalanan kariernya.

Saat diminta menggambarkan dirinya saat ini, Choi Hyun Wook memilih kata "kedamaian".

Ia mengaku kebahagiaan kini datang dari hal-hal sederhana, seperti berhasil menyelesaikan rencana harian dan menikmati rutinitas yang stabil.

Melalui pemotretan dan wawancara terbaru ini, Choi Hyun Wook memperlihatkan sosok yang semakin matang, baik sebagai aktor maupun sebagai pribadi.

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