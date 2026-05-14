Mimi Ungkap Penghasilan Pertamanya Bukan dari Oh My Girl Tapi YouTube

JawaPos.com - Mimi dari Oh My Girl membagikan cerita jujur mengenai kondisi keuangan yang dialaminya sejak debut sebagai idol K-Pop.

Pengakuan tersebut ia sampaikan saat tampil di program YouTube Mudaepo bersama Lee Eun Ji, Swings dan Kim Dae Ho.

Dalam acara tersebut, Mimi ditanya mengenai kapan dirinya pertama kali benar-benar menghasilkan uang.

Jawaban Mimi langsung mengejutkan banyak orang karena ia mengaku mengalami kerugian sejak pembagian pendapatan pertama grupnya.

Menurutnya, menjadi member girl group membutuhkan biaya yang sangat besar. Mulai dari pelatihan, produksi musik, penampilan, hingga aktivitas promosi membuat pengeluaran agensi dan grup terus meningkat.

Ia menjelaskan bahwa idol biasanya baru bisa mendapatkan keuntungan jika grup mereka benar-benar sukses besar.

Jika tidak, banyak member yang justru berada dalam kondisi merugi selama bertahun-tahun setelah debut.

"Menjadi anggota girl group membutuhkan banyak uang. Pada dasarnya, biayanya sangat besar dan kecuali jika semuanya berjalan lancar, anda biasanya akan merugi," ucap sang idol yang dikutip dari Naver.

Mimi juga mengungkap bahwa dirinya hampir tidak memiliki aktivitas individu di awal karirnya. Karena itu, pemasukan pribadinya pun sangat terbatas meski sudah aktif sebagai idol.