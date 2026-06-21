Trailer ‘Spider-Man Brand New Day' Ungkap Perjuangan Peter Parker Melawan Hulk dan Kejahatan Baru

JawaPos.com – Sony Pictures merilis trailer terbaru film Spider-Man: Brand New Day yang kembali menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man.

Dilansir dari laman Variety pada Minggu (21/6), Trailer tersebut memperlihatkan perjalanan baru Peter Parker setelah peristiwa dalam film Spider-Man: No Way Home pada 2021. Film garapan sutradara Destin Daniel Cretton itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli.

Dalam trailer tersebut, Peter Parker digambarkan menjalani kehidupan baru setelah menghapus keberadaannya dari ingatan orang-orang terdekat. Ia memilih hidup sendiri dan berusaha melindungi Kota New York sebagai Spider-Man sepenuhnya.

Baca Juga:The Odyssey Catat Rekor Trailer Paling Tidak Disukai dalam Karier Christopher Nolan

Namun, tekanan besar sebagai pahlawan membuat kekuatannya mengalami perubahan yang sulit dikendalikan.

Trailer Spider-Man: Brand New Day juga memperlihatkan konflik besar yang harus dihadapi Peter, termasuk pertarungannya melawan Hulk. Kemunculan ancaman baru membuat Peter harus menghadapi batas kemampuan dirinya sebagai seorang pahlawan.

Situasi tersebut menjadi tantangan terbesar bagi Spider-Man dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tugasnya.

Film terbaru dari jagat Spider-Man ini turut menghadirkan sejumlah pemeran lama seperti Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, dan Michael Mando. Selain itu, beberapa aktor baru seperti Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas, dan Marvin Jones II bergabung dalam jajaran pemeran.

Trailer tersebut juga memberikan gambaran mengenai kehidupan baru MJ setelah tidak lagi mengingat Peter Parker.

Sebelumnya, cuplikan film Spider-Man: Brand New Day berhasil menarik perhatian besar dari penggemar di berbagai negara. Trailer film tersebut mencatat rekor sebagai salah satu trailer yang mencapai lebih dari satu miliar penayangan dalam waktu singkat.