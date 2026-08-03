Bagikan Video di Balik Layar, Drama Korea Flex X Cop 2 Memikat Penggemar

Pemeran Flex x Cop 2 . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Telah merilis video teaser baru di balik layar, drama Korea Flex x Cop 2 ditunggu penggemar setianya.
Dikutip dari Soompi, Senin (3/8), Ahn Bo Hyun kembali menjadi Jin Yi Soo, pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif.
Dengan kekayaan dan koneksinya , penyelidikannya langsung berjalan mulus, yang memicu antusiasme.
Adapun pemeran lainnya, Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.
Makin seru, Kang Sang Jun menjadi Park Jun Young, sementara Kim Shin Bi berperan sebagai Choi Kyung Jin, dan keduanya akan menunjukkan kerja sama tim.
Menariknya,video pembuatan film ini menangkap kekompakan Unit Kejahatan Kekerasan 1 di Kantor Polisi Gangha.
Selain Ahn Bo Hyun, Jung Eun Chae, Kang Sang Jun, dan Kim Shin Bi menunjukkan kerja sama tim dan semangat yang luar biasa.
Kemudian saat di lokasi syuting, tersenyum saat berpose untuk foto bersama, yang membuat tak sabar disaksikan.
Akting Ahn Bo Hyun juga dibuktikan dalam drama Itaewon Class (2020), yang semakin memikat penggemar
Flex x Cop 2 dijadwalkan akan tayang perdana pada 7 Agustus pukul 21.50 KST, apa kamu tak sabar menantikannya.
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