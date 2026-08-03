Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 3 Agustus 2026 | 13.07 WIB

Bagikan Video di Balik Layar, Drama Korea Flex X Cop 2 Memikat Penggemar

Pemeran Flex x Cop 2 . Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Flex x Cop 2 . Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Telah merilis video teaser baru di balik layar, drama Korea Flex x Cop 2 ditunggu penggemar setianya.

Dikutip dari Soompi, Senin (3/8), Ahn Bo Hyun kembali menjadi Jin Yi Soo, pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif.

Dengan kekayaan dan koneksinya , penyelidikannya langsung berjalan mulus, yang memicu antusiasme.

Adapun pemeran lainnya, Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.

Makin seru, Kang Sang Jun menjadi Park Jun Young, sementara Kim Shin Bi berperan sebagai Choi Kyung Jin, dan keduanya akan menunjukkan kerja sama tim.

Menariknya,video pembuatan film ini menangkap kekompakan Unit Kejahatan Kekerasan 1 di Kantor Polisi Gangha.

Selain Ahn Bo Hyun, Jung Eun Chae, Kang Sang Jun, dan Kim Shin Bi menunjukkan kerja sama tim dan semangat yang luar biasa.

Kemudian saat di lokasi syuting, tersenyum saat berpose untuk foto bersama, yang membuat tak sabar disaksikan.

Akting Ahn Bo Hyun juga dibuktikan dalam drama Itaewon Class (2020), yang semakin memikat penggemar

Flex x Cop 2 dijadwalkan akan tayang perdana pada 7 Agustus pukul 21.50 KST, apa kamu tak sabar menantikannya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menarik, Ahn Bo Hyun Jalankan Misi Berbahaya dalam Drama Flex x Cop 2 - Image
Music & Movie

Menarik, Ahn Bo Hyun Jalankan Misi Berbahaya dalam Drama Flex x Cop 2

Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Drama Flex x Cop 2 akan Segera Tayang, Sutradara Angkat Bicara - Image
Music & Movie

Drama Flex x Cop 2 akan Segera Tayang, Sutradara Angkat Bicara

Selasa, 28 Juli 2026 | 14.01 WIB

Jadi Dektektif, Jung Eun Chae Ungkap tentang Proyek Serial Flex x Cop 2 - Image
Entertainment

Jadi Dektektif, Jung Eun Chae Ungkap tentang Proyek Serial Flex x Cop 2

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore