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Aulia Ramadhani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Menarik, Ahn Bo Hyun Jalankan Misi Berbahaya dalam Drama Flex x Cop 2

Ahn Bo Hyun. Sumber Foto: Soompi - Image

Ahn Bo Hyun. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Drama Korea Flex x Cop 2 yang telah ditunggu, akan menampilkan Ahn Bo Hyun sebagai peran utama, Jin Yi Soo.

Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), tayang perdana pada 7 Agustus pukul 21.50 KST,  Jin Yi Soo menjadi pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif yang menggunakan kekayaan dan koneksinya.

Setiap kali investigasi menemui jalan buntu, urusannya akan terselesaikan, sementara Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.

Episode 1 akan memperlihatkan Jin Yi Soo, Park Joon Young (Kang Sang Jun), dan Choi Kyung Jin (Kim Shin Bi) menggunakan jet pribadi mewah Jin Yi Soo dalam misi ke luar negeri.

Adegan kemudian beralih ke tim yang menyamar sebagai band bergaya mariachi saat mereka mendekati meja tersangka di dalam pub yang ramai.

Ketika salah satu penjahat menyuruh yang lain untuk membayar ‘band’ agar mereka pergi, yang lain mencemooh, "Dari mana aku akan mendapatkan uang?"

Kemudian Park Joon Young langsung membalas, "Kau tidak punya uang? lalu ke mana perginya 100 miliar won yang kau curi?"

Lalu Choi Kyung Jin kemudian mengungkapkan identitas mereka sebagai anggota Unit Kejahatan Kekerasan 1.

Saat pemimpin geng berseru, "Kalian benar-benar mengejar kami sampai ke sini?" Jin Yi Soo menyindir, "Tepat sekali! mengapa kalian harus datang sejauh ini? karena kalian, aku harus menyewa seluruh tempat ini.”

Perkelahian kacau pun segera terjadi antara para detektif dan para penjahat, yang berakhir dengan tim Jin Yi Soo berhasil menangkap ketiga tersangka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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