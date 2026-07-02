Gabung Agensi G-Dragon, Ryu Jun Yeol Siap Perluas Aktivitas ke Pasar Global

Ryu Jun Yeol resmi bergabung dengan Galaxy Corporation. (Instagram @ryusdb)

JawaPos.com - Aktor Ryu Jun Yeol resmi menemukan agensi baru untuk melanjutkan karirnya di industri hiburan Korea Selatan.

Pada 1 Juli 2026, Galaxy Corporation mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktor.

Melalui pernyataan resminya, agensi G-Dragon menyampaikan bahwa mereka akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aktivitas sang aktor baik di bidang akting maupun proyek artistik lainnya.

Mereka juga menyatakan bahwa kemampuan akting dan nilai artistik Jun Yeol memiliki potensi besar untuk berkembang lebih luas di panggung global.

"Kami akan secara aktif mendukung seluruh aktivitasnya sehingga kemampuan akting dan artistiknya yang tak tertandingi dapat bersinar lebih terang di panggung global," tulis agensi dikutip dari Naver.

Oleh karena itu, mereka berencana menciptakan sinergi baru melalui pengembangan konten, proyek internasional serta bisnis berbasis AI dan intellectual property (IP).

Pada hari yang sama, Chief Happiness Officer (CHO) Choi Yong Ho turut memberikan pernyataan terkait perekrutan aktor tersebut.

Ia menyebut pemain drama Reply 1988 sebagai salah satu aktor Korea yang memiliki keseimbangan antara nilai artistik dan popularitas publik.

Yong Ho menambahkan bahwa agensi berharap dapat memperluas potensi Jun Yeol di pasar global.

Ryu Jun Yeol memulai debut aktingnya melalui film Socialphobia pada tahun 2015. Namanya kemudian melejit setelah membintangi drama populer Reply 1988.

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