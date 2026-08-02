Kim Go-eun Raih Daesang Blue Dragon Series Awards 2026, Buktikan Konsistensi di Tahun ke-16 Karier 

kim go eun (x @tang_kira)

JawaPos.com – Kim Go-eun jadi sorotan dalam Blue Dragon Series Awards 2026 setelah berhasil membawa pulang Daesang (Grand Prize).

Aktris yang telah berkarya selama 16 tahun itu mengungguli deretan nominasi kuat berkat penampilannya di tiga serial berbeda, yakni Netflix Eun-jung & Sang-yeon, Netflix The Price of Confession, dan TVING Yumi's Cells 3.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam malam penganugerahan yang digelar di Paradise City Hotel, Yeongjongdo, Incheon, pada 31 Juli.

Dilansir dari dispatch, dalam pidato kemenangannya, Kim Go-eun mengaku bangga karena dua proyek yang dibintanginya masuk nominasi Drama Terbaik.

Ia mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kerja kerasnya di ketiga proyek tersebut. Sang aktris juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para aktor senior yang telah menjadi tempat belajar sekaligus inspirasi sepanjang proses syuting.

Kim Go-eun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menganggap remeh setiap proyek yang diterimanya. Ia selalu menjalani proses akting dengan rasa tanggung jawab dan kesungguhan.

Di akhir pidatonya, bintang Yumi's Cells 3 itu berharap publik terus memberikan dukungan dan kesempatan agar ia dapat menghadirkan karya-karya terbaik di masa mendatang.

Selain Kim Go-eun, penghargaan Drama Terbaik diraih oleh drama fantasi militer The Cook Becomes a Legend. Drama tersebut menjadi salah satu pemenang terbesar malam itu dengan membawa pulang tiga trofi, yaitu Drama Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik untuk Yoon Kyung-ho, serta OST Populer yang dimenangkan Ahn Yu-jin melalui lagu Sad Salty Taste. Sementara itu, I'm a Single But I Want to Date terpilih sebagai Program Variety Terbaik.

Kategori pemeran utama juga menghadirkan persaingan sengit. Park Hae-soo memenangkan Aktor Terbaik lewat penampilannya dalam Scarecrow, sedangkan Shin Hye-sun dinobatkan sebagai Aktris Terbaik berkat aktingnya di Lady Dua.

Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik diberikan kepada Yoon Kyung-ho, sementara Park Bo-kyung membawa pulang trofi Aktris Pendukung Terbaik. Momen emosional turut mewarnai malam penghargaan ketika keduanya menyampaikan pidato kemenangan yang penuh rasa syukur.

Ajang Blue Dragon Series Awards 2026 juga memberikan penghargaan Popular Star kepada Go Yoon-jung, Byun Woo-seok, Yoo Jae-seok, dan Lee Soo-ji berdasarkan hasil voting penggemar.