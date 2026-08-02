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Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.47 WIB

OMEGA X Umumkan Tur Asia Perdana "BEYOND", Jakarta Masuk Daftar Kota yang Dikunjungi 

Omega x tur asia (x @omegaX_official)

JawaPos.com - Kabar gembira untuk para FOR X. Dikutip dari soompi, OMEGA X resmi mengumumkan tur Asia perdana mereka yang bertajuk "BEYOND". Tur ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan grup setelah sebelumnya mengumumkan rangkaian tur Amerika Serikat "NO LIMIT".

Tur 2026 OMEGA X Asia Tour "BEYOND" akan dibuka di Seoul pada 17 Oktober 2026. Setelah itu, grup akan melanjutkan perjalanan ke beberapa kota besar di Asia, yakni Bangkok pada 24 Oktober, Jakarta pada 14 November, Manila pada 28 November, dan ditutup di Macau pada 5 Desember. Agensi menyatakan informasi mengenai venue dan penjualan tiket akan diumumkan kemudian.

Masuknya Jakarta dalam daftar destinasi tentu menjadi kabar yang paling dinantikan penggemar Indonesia. Kehadiran OMEGA X di Tanah Air menambah daftar idol K-pop yang memilih Indonesia sebagai salah satu pemberhentian tur Asia mereka sepanjang 2026. Para penggemar pun kini menantikan detail lokasi konser serta jadwal penjualan tiket resmi.

Pengumuman ini hadir tidak lama setelah OMEGA X melakukan comeback dengan mini album keempat "UNCAPPED", yang menampilkan lagu utama dengan nuansa Afrobeat dan EDM.

Kembalinya grup ke dunia musik sekaligus diikuti dengan aktivitas tur yang semakin luas, memperlihatkan langkah aktif mereka dalam menyapa penggemar di berbagai negara.

Penggemar berharap OMEGA X akan menambah lebih banyak pemberhentian dalam tur "BEYOND". Untuk sementara, penggemar di Korea Selatan, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Makau dapat bersiap menyambut penampilan langsung grup yang dijadwalkan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2026.

Jadwal 2026 OMEGA X Asia Tour "BEYOND":

  • 17 Oktober – Seoul

  • 24 Oktober – Bangkok

  • 14 November – Jakarta

  • 28 November – Manila

  • 5 Desember – Macau

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    Editor: Setyo Adi Nugroho
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