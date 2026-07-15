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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.06 WIB

OMEGA X Siap Gelar Tur NO LIMIT, Miami hingga Seattle Masuk Daftar Konser 

OMEGA X (X @soompi)

 

JawaPos.com - OMEGA X mengumumkan tur Amerika Serikat berjudul NO LIMIT yang akan digelar Agustus hingga September 2026.
 
Dilansir dari soompi, tur ini menjadi salah satu rangkaian konser terbesar grup tersebut di Amerika dengan total 23 kota yang akan disambangi.
 
Dimulai di Miami pada 13 Agustus sebelum berlanjut ke Orlando, Atlanta, Charlotte, Washington DC, Philadelphia, New York City, dan Boston. 
 
Setelah itu, OMEGA X akan melanjutkan tur ke sejumlah kota lain di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat.
 
Rangkaian konser mencakup Columbus, Detroit, Louisville, Nashville, Indianapolis, Chicago, Minneapolis, Kansas City, Dallas, serta San Antonio.
 
Jadwal padat tersebut menunjukkan komitmen grup untuk bertemu lebih banyak penggemar di berbagai wilayah Amerika.
 
OMEGA X akan menyambangi Phoenix, Los Angeles, San Jose, Portland, dan menutup perjalanan mereka di Seattle pada 18 September.
 
Dengan cakupan kota yang luas, tur ini diharapkan menjadi kesempatan istimewa bagi para penggemar untuk menyaksikan penampilan grup secara langsung.
 
Berjudul NO LIMIT, mencerminkan semangat OMEGA X untuk terus memperluas jangkauan mereka di pasar global.
 
Kehadiran grup di puluhan kota sekaligus menjadi bukti meningkatnya antusiasme penggemar internasional terhadap karya dan penampilan mereka.
 
Meski detail mengenai daftar lagu maupun informasi penjualan tiket belum diumumkan, pengumuman tur ini telah disambut meriah oleh para penggemar.
 
OMEGA X pun siap menghadirkan pertunjukan penuh energi yang akan menemani perjalanan mereka melintasi Amerika Serikat sepanjang musim panas 2026.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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