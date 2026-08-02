Penampilan Tiffany Young di Love and Peace Festival 2026 Dibatalkan

tiffany young (x @oneilymusic)

JawaPos.com – Tiffany Young Girls' Generation, tidak akan tampil di Love and Peace Festival 2026 setelah acara tersebut resmi dibatalkan. Menurut laporan The Chosun, agensi Pacific Music Group, mengumumkan bahwa pembatalan terjadi akibat alasan internal dari pihak penyelenggara.

Pacific Music Group menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan Tiffany.

Agensi menjelaskan bahwa konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus 2026 tidak dapat digelar karena keputusan dari pihak penyelenggara festival.

"Kami mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan yang diberikan kepada Tiffany Young. Dengan menyesal kami menginformasikan bahwa penampilan di '2026 Love and Peace Festival' yang dijadwalkan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dibatalkan karena keadaan internal penyelenggara," tulis Pacific Music Group dalam pernyataannya.

Agensi juga meminta para penggemar untuk memeriksa prosedur pengembalian dana tiket melalui platform penjualan tiket atau pengumuman resmi dari penyelenggara.

Hingga saat ini, alasan spesifik pembatalan festival belum diungkapkan, selain keterangan bahwa keputusan tersebut diambil karena "keadaan internal".

Sebelumnya, Tiffany Young telah diumumkan sebagai salah satu penampil utama di Love and Peace Festival 2026. Namun, sekitar dua pekan sebelum acara berlangsung, festival tersebut mendadak dibatalkan sehingga mengecewakan banyak penggemar yang sudah membeli tiket dan menantikan penampilannya.

Di tengah kabar pembatalan festival, aktivitas Tiffany Young tetap berjalan sesuai rencana. Menurut OSEN, ia dijadwalkan merilis album solo perdana bertajuk "Edge of Calm" pada 20 Agustus 2026.