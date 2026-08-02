Penampilan Tiffany Young di Love and Peace Festival 2026 Dibatalkan

JawaPos.com – Tiffany Young Girls' Generation, tidak akan tampil di Love and Peace Festival 2026 setelah acara tersebut resmi dibatalkan. Menurut laporan The Chosun, agensi Pacific Music Group, mengumumkan bahwa pembatalan terjadi akibat alasan internal dari pihak penyelenggara.
Pacific Music Group menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan Tiffany.
Agensi menjelaskan bahwa konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus 2026 tidak dapat digelar karena keputusan dari pihak penyelenggara festival.
"Kami mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan yang diberikan kepada Tiffany Young. Dengan menyesal kami menginformasikan bahwa penampilan di '2026 Love and Peace Festival' yang dijadwalkan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dibatalkan karena keadaan internal penyelenggara," tulis Pacific Music Group dalam pernyataannya.
Agensi juga meminta para penggemar untuk memeriksa prosedur pengembalian dana tiket melalui platform penjualan tiket atau pengumuman resmi dari penyelenggara.
Hingga saat ini, alasan spesifik pembatalan festival belum diungkapkan, selain keterangan bahwa keputusan tersebut diambil karena "keadaan internal".
Sebelumnya, Tiffany Young telah diumumkan sebagai salah satu penampil utama di Love and Peace Festival 2026. Namun, sekitar dua pekan sebelum acara berlangsung, festival tersebut mendadak dibatalkan sehingga mengecewakan banyak penggemar yang sudah membeli tiket dan menantikan penampilannya.
Di tengah kabar pembatalan festival, aktivitas Tiffany Young tetap berjalan sesuai rencana. Menurut OSEN, ia dijadwalkan merilis album solo perdana bertajuk "Edge of Calm" pada 20 Agustus 2026.
Album tersebut menjadi proyek musik terbaru Tiffany setelah ia merampungkan pernikahan secara hukum dengan aktor Byun Yo Han pada Februari lalu, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karier dan kehidupan pribadinya.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa