SF9 Siap Comeback dengan Full Album Pertama dalam Enam Tahun

JawaPos.com – SF9 menyapa penggemar dengan comeback spesial dalam rangka peringatan 10 tahun debut mereka. Menurut allkpop, SF9 akan merilis album studio kedua pada 26 Agustus 2026, menandai kembalinya grup dengan full album untuk pertama kalinya sejak "FIRST COLLECTION" yang dirilis pada 2020.

Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial resmi grup yang langsung memicu antusiasme para penggemar. Comeback ini menjadi salah satu proyek terbesar SF9 tahun ini karena tidak hanya memperingati satu dekade perjalanan karier mereka, tetapi juga menghadirkan album studio yang telah lama dinantikan.

Album terbaru ini akan menjadi rilisan penuh pertama SF9 setelah enam tahun. Selama periode tersebut, grup dari FNC Entertainment lebih banyak merilis mini album dan proyek spesial, termasuk album perayaan 10 tahun "About Love" yang diluncurkan pada Maret 2026 sebagai hadiah bagi para penggemar.

Meski detail mengenai judul album, daftar lagu, maupun konsep comeback masih dirahasiakan, perilisan full album ini diperkirakan akan menampilkan sisi musikal SF9 yang lebih matang.

Penggemar juga menantikan bagaimana grup ini merangkum perjalanan mereka selama satu dekade melalui musik dan konsep visual terbaru.

SF9 debut pada 2016 dan dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti "Good Guy", "Summer Breeze", "Tear Drop", hingga "Puzzle".

Selama 10 tahun berkarier, grup ini terus mempertahankan eksistensinya melalui berbagai rilisan musik, konser, serta aktivitas individu para anggotanya di bidang akting dan hiburan.