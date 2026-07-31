BTS Menolak Daftar Grammy 2027, Soroti Kontroversi Kategori Musik Pop Asia 

BTS (x @popbase

JawaPos.com – BTS mengejutkan penggemar dengan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan karya untuk dipertimbangkan di Grammy Awards 2027.

Dikutip dari dispatch, keputusan tersebut disampaikan langsung oleh para anggota melalui media sosial pribadi pada 29 Juli. Mereka menegaskan ingin musik dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan diklasifikasikan menurut asal wilayah atau bahasa.

Langkah itu diyakini sebagai bentuk penolakan terhadap kategori baru "Best Asian Pop Music Performance" yang diperkenalkan oleh Recording Academy.

Kategori tersebut mencakup karya K-pop, J-pop, dan C-pop dengan syarat menggunakan bahasa Asia secara signifikan. Menurut BTS, musik seharusnya dapat didengar dan dicintai tanpa dibatasi identitas geografis maupun bahasa.

Kontroversi muncul karena di satu sisi Recording Academy menyatakan penilaian didasarkan pada gaya musik, bukan ras atau kewarganegaraan artis.

Namun, di sisi lain, kategori baru justru mengelompokkan karya berdasarkan bahasa dan kawasan. Sejumlah kritikus menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi peluang musisi Asia bersaing di kategori utama seperti Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year.

Istilah "ghettoization" pun kembali mencuat dalam perdebatan ini. Istilah tersebut merujuk pada praktik memisahkan kelompok tertentu ke dalam kategori tersendiri sehingga mereka tidak lagi bersaing secara setara di panggung utama.

Kritik serupa pernah muncul terhadap Grammy terkait dominasi kategori R&B dan Rap untuk musisi kulit hitam.

Nama-nama seperti Beyoncé, Jay-Z, hingga Tyler, The Creator dan The Weeknd sebelumnya juga pernah menyuarakan kritik terhadap sistem penghargaan tersebut.

Ada pula pandangan yang menyebut kategori baru ini dapat membuka peluang lebih besar bagi musisi Asia, termasuk J-pop dan C-pop, untuk meraih Grammy.

Namun bagi BTS, yang selama bertahun-tahun telah bersaing di pasar pop global melalui tangga lagu Billboard dan tur internasional, pengelompokan berdasarkan wilayah dinilai tidak sejalan dengan perjalanan musik mereka.

Apalagi album terbaru "ARIRANG" disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat kuat di kategori utama Grammy tahun ini.

BTS telah tiga kali berturut-turut masuk nominasi Grammy pada 2021, 2022, dan 2023, tetapi belum pernah membawa pulang trofi. Kini, ketika peluang mereka kembali terbuka, grup tersebut memilih mengambil sikap berbeda.

"Kami berharap musik dapat didengar dan dicintai apa adanya, bukan dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa," tulis para anggota.

Keputusan itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Tablo dari Epik High dan sejumlah akademisi, yang menilai langkah BTS sebagai bentuk konsistensi dalam memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh musisi di industri musik global.