Grammy Awards Beri Tanggapan Resmi Usai BTS Memboikot Ajang Penghargaan Tersebut

BTS (Kbizoom)
JawaPos.com – Recording Academy memberikan tanggapan resmi setelah BTS mengumumkan tidak akan mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan pada Grammy Awards tahun depan.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (1/8), Pernyataan tersebut disampaikan oleh CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., hanya beberapa jam setelah pengumuman BTS dipublikasikan.
Akademi menyatakan menghormati keputusan grup asal Korea Selatan tersebut meski tetap memberikan penjelasan terkait kebijakan penghargaan terbaru.
Dalam pernyataannya, Recording Academy menegaskan bahwa kategori Penampilan Musik Pop Asia Terbaik dibuat untuk memperluas pengakuan terhadap musik Asia, bukan memisahkan artis Asia dari kategori utama.
Akademi menyebut kebijakan tersebut bertujuan memberikan ruang apresiasi yang lebih besar terhadap keberagaman industri musik global. Penjelasan itu disampaikan sebagai respons atas kritik yang muncul sejak kategori baru tersebut diumumkan.
Meski demikian, respons Recording Academy belum sepenuhnya meredakan kritik dari penggemar maupun pengamat industri musik.
Sejumlah pihak menilai kategori baru tersebut berpotensi membuat artis Asia semakin sulit bersaing pada penghargaan utama seperti Album Terbaik, Rekaman Terbaik, dan Lagu Terbaik. Mereka menegaskan bahwa yang diinginkan adalah kesempatan yang setara bagi seluruh musisi tanpa pemisahan berdasarkan wilayah atau bahasa.
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