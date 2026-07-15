Kim Hye Soo dan Cho Yeo Jeong Terjebak Rahasia Kelam di Teaser Drama The Affair Was Just the Beginning

JawaPos.com – Drama The Affair Was Just the Beginning kembali membagikan teaser terbarunya.

Dibintangi Kim Hye Soo, Cho Yeo Jeong, Kim Ji Hun, dan Kim Jae Chul, drama bergenre komedi hitam ini mengisahkan dua keluarga yang hidupnya berubah drastis setelah terjerat sebuah rahasia besar yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan.

Dilansir dari soompi, teaser dibuka dengan kehidupan bahagia Kyung Hee (Kim Hye Soo), seorang influencer sukses yang akhirnya berhasil pindah ke kawasan elite bersama sang suami, Jae Hong (Kim Ji Hun), dan putri mereka.'

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Dengan penuh kebanggaan, Kyung Hee merasa telah meraih hampir semua impiannya, sementara potret keluarga harmonis mereka tampak begitu sempurna.

Namun ketenangan itu mulai perlahan hilang ketika Kyung Hee berkenalan dengan tetangganya, Su Jeong (Cho Yeo Jeong), direktur sebuah klinik kecantikan yang tengah menjalani proses perceraian sengit dengan mantan suaminya, Bo Sung (Kim Jae Chul).

Di balik senyum ramahnya, Su Jeong menyimpan sikap penuh perhitungan yang perlahan menciptakan ketegangan di antara kedua keluarga.

Konflik memanas saat muncul rumor bahwa Jae Hong berselingkuh. Berusaha mencari kebenaran, Kyung Hee mengikuti suaminya hingga menyaksikan sebuah pemandangan mengejutkan di rumah kosong di kawasan yang akan direlokasi.

Sejak momen itu, hidupnya berubah total. Sementara itu, Su Jeong juga terlihat diam-diam menguping sesuatu sambil melontarkan kalimat penuh makna, "Tetangga seharusnya saling membantu, bukan?"

Diakhir teaser, Kyung Hee mengucapkan kalimat yang langsung memancing rasa penasaran, "Aku hampir berharap semuanya hanya soal perselingkuhan."