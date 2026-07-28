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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.17 WIB

Naskah Sekuel 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves' Rampung, Nasib Film Masih Menggantung

dungeons & dragons : honor among thieves (variety)
dungeons & dragons : honor among thieves (variety
 
JawaPos.com – Kabar terbaru untuk penggemar "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves". Meski naskah sekuelnya telah rampung ditulis, peluang film tersebut untuk diproduksi dalam waktu dekat disebut masih sangat kecil.
 
Alasannya bukan karena masalah cerita, melainkan pertimbangan finansial yang membuat proyek itu belum mendapat lampu hijau dari studio.
 
Dikutip dari variety, sutradara Jonathan Goldstein mengungkap bahwa dirinya bersama John Francis Daley sebenarnya telah menyelesaikan skenario lanjutan dari petualangan Edgin dan kawan-kawan.
 
Namun, hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan tanda-tanda memasuki tahap produksi karena biaya yang dibutuhkan dinilai terlalu besar dibanding potensi keuntungan yang bisa diperoleh.
 
Film "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" yang dirilis pada 2023 memang menuai banyak pujian berkat perpaduan aksi, humor, dan nuansa fantasi yang berhasil memikat penonton.
 
Sayangnya, performa box office tidak mampu memenuhi ekspektasi studio. Dengan anggaran produksi sekitar US$150 juta, film tersebut hanya meraih pendapatan global sekitar US$208 juta, sehingga dianggap belum memberikan keuntungan yang cukup untuk langsung melanjutkan waralaba.
 
Meski demikian, Goldstein menegaskan bahwa naskah sekuel sudah siap jika suatu saat kondisi memungkinkan.
 
Ia menyiratkan bahwa peluang menghadirkan kembali para karakter utama tetap terbuka, asalkan ada model produksi yang lebih efisien atau pendanaan yang sesuai.
 
Dengan kata lain, kendala utama saat ini bukan terletak pada sisi kreatif, melainkan pada perhitungan bisnis.
 
Pernyataan tersebut sekaligus menghidupkan kembali harapan para penggemar yang selama ini menantikan kelanjutan kisah para petualang favorit mereka.
 
Respons positif terhadap film pertama membuktikan bahwa Dungeons & Dragons masih memiliki banyak cerita yang layak diangkat ke layar lebar, meski keputusan akhir tetap bergantung pada kesiapan studio untuk menanggung biaya produksinya.
 
Untuk saat ini, "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 2" masih belum pasti. Walaupun naskahnya telah selesai dan tim kreatif siap melanjutkan proyek tersebut, para penggemar tampaknya harus bersabar hingga ada kepastian mengenai pendanaan dan keputusan resmi dari pihak studio.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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