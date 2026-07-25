Film Ramayana Gandeng Sony Pictures untuk Distribusi Global, Ambisi Tembus Pasar Dunia

ramayana (x @letscinema)

JawaPos.com – Film India Ramayana mempertegas ambisinya untuk menjangkau penonton global.

Dikutip dari Hollywood Reporter, Sony Pictures memperoleh hak distribusi internasional untuk adaptasi dua bagian karya sutradara Nitesh Tiwari, sehingga film tersebut akan dipasarkan ke berbagai negara di luar India melalui jaringan distribusi studio Hollywood tersebut.

Kerja sama ini menjadi langkah besar bagi proyek yang sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu film India paling ambisius.

Produser Namit Malhotra menyebut kerja sama ini dengan Sony Pictures sebagai bagian dari visi menghadirkan kisah klasik Ramayana kepada penonton di seluruh dunia dengan standar produksi kelas internasional.

Film ini menghadirkan jajaran bintang papan atas Bollywood. Ranbir Kapoor dipercaya memerankan Rama, Sai Pallavi berperan sebagai Sita, sementara Yash tampil sebagai Rahwana.

Deretan pemain lainnya meliputi Sunny Deol, Ravi Dubey, dan sejumlah aktor ternama lainnya yang memperkuat skala produksi film tersebut.

Tak hanya mengandalkan pemain bertabur bintang, Ramayana juga didukung tim kreatif kelas dunia.

Musik film digarap oleh komposer legendaris Hans Zimmer bersama maestro India A. R. Rahman, sementara efek visual dikerjakan oleh DNEG, studio pemenang berbagai penghargaan Oscar yang dikenal melalui film-film blockbuster Hollywood.

Film Ramayana direncanakan hadir dalam dua bagian. Bagian pertama dijadwalkan tayang di India pada Diwali 2026, sedangkan bagian kedua akan menyusul pada 2027.

Dengan dukungan distribusi global dari Sony Pictures, proyek ini diharapkan mampu memperluas jangkauan perfilman India sekaligus memperkenalkan kisah epik Ramayana kepada penonton internasional.

Kolaborasi ini juga memperlihatkan semakin besarnya perhatian studio Hollywood terhadap industri perfilman India.

Dengan skala produksi yang masif, teknologi visual mutakhir, serta jaringan distribusi global Sony Pictures, Ramayana diproyeksikan menjadi salah satu film India terbesar yang bersaing di pasar internasional pada 2026.

***