Bertajuk NO LABELS: PART 02, Intip Tanggal Rilis Album Comeback Solo Yeonjun TXT

Yeonjun TXT. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Tunjukkan kepopulerannya, salah satu anggota boygrup Korea TXT, Yeonjun, akan melaksanakan comeback solo, dimana tanggalnya telah dirilis.
Dilansir dari Soompi, Rabu (17/6), agensinya yaitu BIGHIT MUSIC mengumumkan bahwa album ke-2 Yeonjun, NO LABELS: PART 02, akan dirilis pada hari Jumat, 10 Juli.
Faktanya, NO LABELS: PART 02 menjadi sebuah album yang melengkapi debut Yeonjun sebagai artis solo.
Pastinya album milik Yeonjun ini secara jelas menampilkan warna khasnya serta kemungkinan tak terbatas yang dibukanya.
Suara indah serta selera musik yang spektakuler juga dipastikan telah dinanti penggemar setianya.
Mengenai pre-order, di mulai Selasa, 16 Juni, kemudian detail tambahan tentang album akan diberikan dalam pemberitahuan terpisah di Weverse TOMORROW X TOGETHER.
Bagi penggemar yang tak sabar, periode pra-pemesanan akan dimulai pukul 10 pagi, Selasa, 16 Juni 2026 (KST)
Album special ini akan dijadwalkan rilis pukul 1 siang, Jumat, 10 Juli 2026 (KST), yang pasti telah menuai antusiasme.
Yeonjun merupakan anggota boygrup Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment TXT, mereka memiliki lima anggota yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan HueningKai.
Mereka memulai debutnya pada tanggal 4 Maret 2019, dengan extended play (EP) The Dream Chapter: Star.
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