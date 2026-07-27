Dijuluki Venesia dari Timur, Zhouzhuang Manjakan Wisatawan dengan Suasana Kota Air Kuno, Muslim Friendly

Di Tiongkok, tepatnya di daerah Zhouzhuang, Provinsi Jiangsu, menyuguhkan keindahan kota kuno dengan kanal-kanal air tempo dulu. (China Today)
JawaPos.com – Keindahan kota dengan kanal-kanal air tak hanya ada di eropa. Di Tiongkok, tepatnya di daerah Zhouzhuang, Provinsi Jiangsu, menyuguhkan keindahan kota kuno dengan kanal-kanal air tempo dulu.
Zhouzhuang, memang terkenal dengan jaringan kanal, yang menghubungkan kawasan pemukiman atau desa. Kanal-kanal kecil yang ramai dilewati perahu tradisional ini menghadirkan suasana yang tenang. Tak heran jika Zhouzhuang mendapat julukan Venesia dari Timur.
Kota air kuno ini juga memiliki daya pikat lain dari sisi arsitekturnya. Bangunan tua Tiongkok zaman dulu dibiarkan dan dirawat. Sehingga, Zhouzhuang, bisa menjadi salah satu alternative wisata bagi mereka yang mencari ketenangan tapi juga suasana kuno di Tiongkok.
Untuk mencapai Zhouzhuang, wisatawan disarankan berangkat melalui Shanghai. Karena, meski Zhouzhuang berada di Suzhou, tapi wisawatan hanya memakan 1,5 jam perjalanan dari Shanghai lewat jalur darat.
“Perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan bus, kereta, ataupun kendaraan pribadi menuju Kunshan dengan waktu tempuh sekitar satu setengah jam," ungkap Vice General Manager Century Holiday Travel Group, Ms. Qin-Qin.
Diungkapkan, ms. Qin-Qin, Zhouzhuang bukan sekadar tempat wisata. Tapi tempat yang bisa memberikan kehidupan masyarakat Tiongkok yang lekat dengan budaya dan warisan.
“Wisatawan dapat menikmati perpaduan antara keindahan alam, arsitektur kuno, serta pengalaman budaya yang autentik," ujar Ms. Qin Qin dalam konferensi pers, di Jakarta, baru-baru ini.
Muslim Friendly
Dikatakan Ms. Qin Qin, Zhouzhuang merupakan lokasi wisata yang ramah muslim. Bahkan banyak dari wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke sana.
Keramahan kota Zhouzhuang terhadap muslim salah satunya terlihat dari restoran yang menyediakan ruang salat. Tentunya dengan pilihan makanan yang halal.
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