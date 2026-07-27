IU Tunda Perilisan Album dan Pembatalan Konser karena Kondisi Kesehatan

IU (Soompi)
JawaPos.com – IU mengumumkan perubahan rencana perilisan album dan penyelenggaraan konser karena kondisi kesehatannya yang sedang memburuk.
Dilansir dari laman pada Sabtu (24/7), Melalui surat yang diunggah di platform Berriz pada 20 Juli, penyanyi dan aktris asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bahwa gangguan pada telinganya membuat jadwal kegiatan harus disesuaikan.
Akibat kondisi tersebut, konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada September di Stadion Goyang resmi dibatalkan.
IU mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gejala disfungsi tuba Eustachius patulous kronis yang belakangan semakin sering kambuh.
Menurutnya, gangguan tersebut sebelumnya datang dan pergi, tetapi kini terus dirasakan siang dan malam selama beberapa hari sehingga memengaruhi kemampuannya saat bernyanyi.
Kondisi itu membuatnya belum dapat tampil dengan performa terbaik di atas panggung.
Selain konser, IU juga memutuskan menunda perilisan album studio keenamnya meskipun proses produksinya telah selesai.
Penundaan dilakukan karena promosi utama album telah dirancang bertepatan dengan konser dan tur domestik yang kini tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Oleh sebab itu, perilisan album baru diperkirakan mundur selama beberapa bulan.
Dalam pesannya, IU menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar atas perubahan rencana tersebut.
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