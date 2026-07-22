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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 02.37 WIB

Kondisi Kesehatan Memburuk, IU Batalkan Konser September dan Tunda Perilisan Album Keenam

IU (X @koreanupdates) - Image

IU (X @koreanupdates)

JawaPos.com – IU memberi kabar para penggemarnya. Dikutip dari Soompi, melalui platform Berriz IU mengungkapkan bahwa sejumlah rencana besarnya untuk tahun ini harus mengalami perubahan karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

Dalam surat yang ditulis dengan penuh ketulusan, IU mengumumkan pembatalan konser yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Goyang pada September mendatang, beserta rangkaian tur domestiknya.

Keputusan tersebut diambil setelah gejala Patulous Eustachian tube dysfunction, gangguan kronis pada saluran telinga yang telah lama dideritanya, semakin sering kambuh dan mengganggu aktivitas bernyanyi.

IU menjelaskan bahwa kondisi telinganya selama ini memang naik turun. Namun belakangan, gejalanya muncul tanpa henti, bahkan berlangsung siang dan malam selama beberapa hari.

Akibatnya, ia berulang kali kesulitan mengembalikan kondisi vokalnya ke performa terbaik saat bernyanyi, sehingga memilih untuk memprioritaskan pemulihan kesehatannya.

Dampak dari kondisi tersebut juga membuat perilisan album studio keenam IU harus ditunda selama beberapa bulan. Padahal, proses pengerjaan album telah rampung.

Penundaan dilakukan karena seluruh rangkaian promosi album sebelumnya telah dirancang bertepatan dengan konser dan tur yang kini terpaksa dibatalkan.

Meski harus menyampaikan kabar yang mengecewakan, IU tetap menunjukkan rasa cintanya kepada para penggemar.

Ia meminta maaf dengan tulus atas perubahan rencana tersebut dan berjanji akan menghadirkan album baru yang beragam serta berkualitas ketika waktunya tiba.

Penyanyi itu juga mengungkapkan tekadnya untuk memulai tahun 2027 bersama para penggemar dengan kondisi yang lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
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