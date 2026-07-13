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Leni Setya Wati
Senin, 13 Juli 2026 | 16.01 WIB

Comeback IU Makin Dinanti, Heo Nam Jun Resmi Bergabung di MV Lagu Utama

iu dan heo nam jun (x @soompi) - Image

iu dan heo nam jun (x @soompi)

JawaPos.com – Penyanyi sekaligus aktris IU dipastikan akan bekerja sama lagi dengan aktor Heo Nam Jun dalam video musik lagu utama dari album terbarunya yang dijadwalkan meluncur pada September mendatang.

Menurut laporan soompi, kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh agensi Heo Nam Jun, H.SOLID, pada 11 Juli. Pihak agensi membenarkan bahwa sang aktor akan ambil bagian sebagai pemeran utama di video musik terbaru IU. Proses syuting disebut akan dimulai pada bulan depan.

Sebelumnya IU dan Heo Nam Jun sukses mencuri perhatian lewat video musik "Never Ending Story", lagu utama dari album remake A Flower Bookmark, Pt. 3 yang dirilis pada 2025.

Chemistry keduanya saat itu menuai banyak pujian karena mampu menghadirkan kisah emosional yang membekas di hati penonton.

Meski belum banyak detail mengenai konsep maupun alur cerita video musik yang diungkap, kabar bergabungnya Heo Nam Jun sudah cukup membuat antusiasme penggemar meningkat.

Banyak yang berharap kolaborasi kedua mereka kembali menghadirkan visual sinematik dan cerita yang menyentuh seperti proyek sebelumnya.

Untuk saat ini, IU tengah mempersiapkan album baru yang dikabarkan akan dirilis pada September. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dinanti, mengingat penyanyi tersebut selalu menghadirkan karya dengan kualitas musik dan konsep visual yang memikat.

Dengan kombinasi musik khas IU dan kemampuan akting Heo Nam Jun, video musik terbaru ini diprediksi kembali menjadi sorotan. Penggemar pun kini menantikan kejutan apa yang akan disuguhkan pasangan kolaborasi tersebut saat album resmi dirilis dalam beberapa bulan ke depan.

Editor: Novia Tri Astuti
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