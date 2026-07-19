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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 00.41 WIB

Tunjukkan Ketampanan, Jin BTS Ungkap Momen Konser dalam Pemotretan serta Wawancara dengan ELLE Korea

Jin BTS. (Soompi) - Image

Jin BTS. (Soompi)

JawaPos.com – Membuktikan ketampanan dan bakatnya, Jin, salah satu anggota boygrup Korea BTS jalani pemotretan dengan ELLE Korea.

Dilansir dari laman Soompi, Minggu (19/7),  setelah itu, ia juga wawancara, membicarakan bagaimana perjalanan konser bersama BTS.

Mengenakan pakaian merk ternama, Gucci, Jin menjadi Global Ambassador yang sukses memikat penggemar.

Dengan rambut rapi, serta jas, membuat ketampanannya semakin bertambah, menarik perhatian penggemar.

Latar belakang hotel vintage, membuat penampilannya memancarkan energi yang tangguh dan rasa kehadiran yang lebih dalam.

Tanpa ragu, ia menceritakan konser pembuka di Goyang, dengan mengatakan, "Memulai tur dunia ini di Goyang adalah hal yang paling menonjol.”

“Hujan sangat deras hari itu, dan meninggalkan kenangan terkuat serta menyenangkan sehingga saya pikir saya mungkin tidak akan pernah kehujanan seperti itu lagi,” ungkapnya.

Jin mengungkapkan rasa cintanya terhadap musik, “Semuanya, menurutku, dalam arti tertentu, musiklah yang memberiku kehidupan.”

Editor: Novia Tri Astuti
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