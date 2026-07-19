Lionel Messi Catat 10 Rekor Bersejarah di Piala Dunia FIFA dan Terus Ukir Warisan Sepak Bola

JawaPos.com – Lionel Messi kembali mencatatkan berbagai pencapaian bersejarah bersama Tim Nasional Argentina pada Piala Dunia FIFA 2026.

Menjelang pertandingan final melawan Spanyol, kapten Albiceleste telah mengukir sejumlah rekor yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Berikut 10 rekor yang berhasil ditorehkan Messi pada Piala Dunia FIFA, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7).

1. Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Dunia FIFA

Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA dengan koleksi 21 gol. Catatan tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Miroslav Klose.

2. Pencetak Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Dunia FIFA

Messi mengoleksi 12 assist sepanjang penampilannya di Piala Dunia FIFA. Jumlah tersebut melewati rekor milik Pelé yang sebelumnya mencatatkan 10 assist.

3. Pemain Non-Kiper Tertua yang Tampil di Semifinal

Pada usia 39 tahun 21 hari, Messi menjadi pemain non-kiper tertua yang tampil di semifinal Piala Dunia FIFA. Ia melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Fritz Walter dan Gunnar Gren.