Kim Yoo Jung Tampil Berani dengan Rambut Pirang, Transformasi Barunya Bikin Netizen Terpukau

kim yoo jung (x @kyjaddicted)
JawaPos.com – Kim Yoo Jung menjadi pusat perhatian setelah membagikan sederet foto dan video dari pemotretan terbarunya di media sosial pada 17 Juli.
Dilansir dari Allkpop, aktris berbakat tersebut tampil dengan transformasi yang begitu mencolok, meninggalkan kesan polos yang selama ini melekat dan menghadirkan pesona yang jauh lebih dewasa serta berani.
Kim Yoo Jung tampil memukau dengan rambut platinum blonde bergaya bob pendek sebatas rahang.
Penampilannya semakin elegan berkat gaun tanpa punggung yang menonjolkan siluet bahu dan punggungnya, dipadukan dengan ekspresi tajam yang memberikan nuansa chic sekaligus misterius.
Perubahan berlanjut lewat balutan gaun mini merah yang dikenakannya saat berpose di atas kursi hitam. Dipadukan dengan riasan mata yang tegas dan latar belakang merah menyala, Kim Yoo Jung sukses memancarkan aura glamor.
Rambut pirang pendek yang dikenakannya justru semakin mempertegas visual bak boneka yang menjadi daya tarik utama pemotretan tersebut.
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Selain itu, Kim Yoo Jung juga memperlihatkan sisi berbeda lewat gaya rambut pirang panjang bergelombang yang dipadukan dengan atasan putih tanpa lengan serta rok mini bermotif leopard.
Dalam beberapa foto di balik layar, ia tampak memegang setangkai mawar merah saat menjalani proses makeup, menghadirkan nuansa klasik sekaligus dreamy yang semakin memikat.
Perubahan drastis ini berhasil menuai banyak pujian dari para penggemar. Kolom komentar pun dipenuhi respons positif, mulai dari sebutan "Barbie hidup", pujian atas rambut pirangnya yang dinilai sangat cocok, hingga kekaguman terhadap penampilannya dengan potongan bob yang dianggap semakin mempertegas pesona Kim Yoo Jung.
Lewat pemotretan ini, Kim Yoo Jung kembali membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai konsep.
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