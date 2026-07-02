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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.25 WIB

Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung GOT7 Jadi Pemeran Utama di Drama Baru 100 Days of Lies

Ilustrai photo dari x @jinyoungbase

JawaPos.com - Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung GOT7 resmi dipasangkan sebagai pemeran utama dalam drama terbaru tvN bertajuk 100 Days of Lies.

 
Proyek ini menjadi pertemuan perdana kedua bintang tersebut dalam satu drama, sekaligus memicu antusiasme tinggi dari para pencinta K-Drama.
 
Mengusung genre sejarah, romansa, dan spionase, 100 Days of Lies membawa penonton ke era Korea di bawah penjajahan Jepang.
 
Drama ini menyajikan kisah penuh ketegangan tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh di tengah situasi penuh bahaya.
 
Kim Yoo Jung akan memerankan seorang pencopet berbakat yang memiliki kecerdasan luar biasa serta keberanian untuk mempertaruhkan segalanya demi membantu gerakan kemerdekaan.
 
Kehidupannya berubah ketika ia menjalankan misi rahasia yang mempertemukannya dengan sosok pria misterius.
 
Di sisi lain, Park Jinyoung akan bertransformasi menjadi putra angkat Inspektur Jenderal Korea pada masa pemerintahan kolonial Jepang.
 
Meski dibesarkan di lingkungan kekuasaan, karakternya dihadapkan pada pilihan sulit antara loyalitas kepada keluarga dan suara hati yang perlahan tumbuh setelah bertemu sang protagonis.
 
Drama ini semakin menjanjikan berkat kolaborasi sutradara Yoo In Shik, yang sukses lewat Extraordinary Attorney Woo dan seri Dr. Romantic, bersama penulis Ryu Bo Ri, kreator di balik Do You Like Brahms? dan Trolley.
 
Perpaduan nama-nama besar tersebut membuat ekspektasi terhadap 100 Days of Lies semakin tinggi.
 
Tak hanya Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung, aktris Kim Hyun Joo juga dipastikan bergabung dalam jajaran pemeran utama.
 
Kehadirannya diyakini akan memperkuat konflik emosional sekaligus memperkaya alur cerita drama ini.
 
Dengan latar sejarah yang memikat, kisah cinta yang emosional, serta intrik penuh rahasia, 100 Days of Lies digadang-gadang menjadi salah satu drama Korea paling dinanti pada paruh akhir 2026.
 
Chemistry perdana Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung pun menjadi daya tarik utama yang membuat penggemar semakin tak sabar menantikan penayangannya.
 
 

Editor: Hanny Suwindari
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