Sinopsis Film Guns Akimbo (2019): Melawan Trolling dengan Menculik Mereka dan Memaksa Mereka Bertarung Hingga Mati

JawaPos.com - Dalam internet ada istilah “trolling”, ini adalah tindakan atau kegiatan sengaja untuk memprovokasi, memancing emosi atau mengacaukan suasana hati seseorang di internet. Biasanya dapat ditemukan di bagian komentar media sosial, forum atau game online.

Para “troll” ini terkadang menargetkan akun, organisasi, individu, bisnis dan lain-lain. Mereka biasanya melakukan ini untuk mencari hiburan atau perhatian.

Kita dapat melawan “trolling” dengan cara mengabaikan mereka, dan melaporkan komentar atau akun tersebut. Namun, ada sebuah organisasi yang melawan “trolling” dengan cara ekstrem, yaitu merekrut mereka untuk membunuh mereka.

Skizm adalah sebuah organisasi kriminal yang menyelenggarakan pertarungan ilegal. Walaupun kegiatan mereka melanggar hukum, semua orang mengetahui Skizm karena mereka menyiarkan setiap pertarungan mereka secara langsung.

Ada mereka yang menyukai dan menjadi penggemar Skizm, ada pula yang tidak mendukungnya. Terutama karena setiap pertarungan yang diselenggarakan akan berlangsung sampai salah satu petarungnya mati.

Seperti Miles (Daniel Radcliffe), seorang programer yang suka menghabiskan waktu luangnya untuk “trolling” para “troll”. Ia sering menghina para penggemar Skizm yang menyukai kekerasan sebagai hiburan.

Ia sebenarnya hanya orang biasa yang masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya, Nova (Natasha Liu Bordizzo). Ia juga sering dijadikan bahan olokan di kantor karena ia berpenampilan seperti kutu buku.

Ternyata Miles menarik perhatian Riktor (Ned Dennehy), ketua dari organisasi Skizm yang sangat jahat dan haus darah. Riktor dan para bawahannya mendobrak masuk apartemen Miles dan menculiknya.

Ketika Miles bangun, ia sudah kembali di kamar apartemennya dengan sesuatu yang berbeda. Kedua tangannya dibor untuk menempelkan sepasang pistol. Satu pistol di setiap tangan.