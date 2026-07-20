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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 22.21 WIB

Sinopsis dan Review Road to Success, Drama Esther Yu yang Sarat Makna Kehidupan 

road to success (x @soompi)
road to success (x @soompi
 
JawaPos.com – Drama China Road to Success menawarkan kisah coming-of-age yang memadukan unsur olahraga, misteri, dan penyembuhan emosional dalam satu cerita yang hangat.
 
Dilansir dari soompi, drama yang dibintangi Esther Yu sebagai Lin Wan Xing dan Chen Jing Ke sebagai Wang Fa, mengajak penonton mengikuti perjalanan dua orang yang sama-sama berusaha melarikan diri dari masa lalu, tetapi justru menemukan tujuan hidup baru ketika dipertemukan kembali oleh takdir.
 
Lin Wan Xing, mahasiswi doktoral psikologi, memilih meninggalkan kehidupannya setelah terseret sebuah skandal yang menghancurkan reputasinya.
 
Ia kembali ke kampung halaman dan bekerja sebagai petugas perlengkapan olahraga di sebuah sekolah dengan harapan menjalani hidup yang tenang.
 
Namun, rencananya berubah ketika sekolah memutuskan menghidupkan kembali tim sepak bola yang telah lama vakum, sehingga ia harus ikut terlibat membangun kembali semangat para siswa.
 
Di saat yang sama, Wang Fa, pelatih sepak bola berbakat yang baru pulang dari Inggris setelah mengalami tragedi yang merenggut nyawa salah satu anak didiknya, hadir dengan membawa misi tersembunyi.
 
Ia mencurigai Wan Xing memiliki keterkaitan dengan masa lalunya. Namun, semakin lama mengenalnya, prasangka tersebut mulai runtuh dan berganti dengan pemahaman bahwa keduanya sama-sama menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh.
 
Kekuatan utama Road to Success terletak pada pengembangan karakternya. Drama ini tidak sekadar menyuguhkan pertandingan sepak bola, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan, dukungan, dan kehadiran seorang mentor mampu mengubah kehidupan seseorang.
 
Para siswa yang kehilangan arah perlahan menemukan kembali rasa percaya diri, sementara kedua tokoh utama belajar berdamai dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini membayangi hidup mereka.
 
Esther Yu tampil memikat dengan karakter Lin Wan Xing yang ceria namun rapuh di balik senyumnya. Sementara itu, Chen Jing Ke menghadirkan sosok Wang Fa yang pendiam dan emosional dengan akting yang penuh pengendalian.
 
Chemistry keduanya berkembang secara alami, didukung interaksi para siswa yang menghadirkan humor ringan di tengah konflik emosional sehingga cerita tetap terasa hangat dan menyenangkan.
 
Dengan alur yang berjalan perlahan namun penuh makna, Road to Success menjadi tontonan yang cocok bagi penikmat drama.
 
Perpaduan kisah persahabatan, olahraga, misteri, dan proses menerima masa lalu membuat drama ini menyampaikan pesan sederhana namun kuat: terkadang jalan yang ingin kita tinggalkan justru menjadi jalan yang membawa kita menemukan harapan dan kesempatan kedua dalam hidup.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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