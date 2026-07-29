Sinopsis "What I Decided to Die", Drama Baru Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo

JawaPos.com – Drama, "What I Decided to Die", akan mempertemukan kembali Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo. Setelah sebelumnya beradu akting dalam "Crash Course in Romance", keduanya kini dipasangkan sebagai sepasang kekasih dalam melodrama fantasi yang menjanjikan kisah cinta emosional melintasi waktu.

Dikutip dari Dispatch, drama ini adaptasi webtoon karya YUJU yang mengusung genre time-loop youth romance. Mengisahkan seorang pria yang terus terjebak dalam siklus waktu tanpa akhir demi menyelamatkan perempuan yang dicintainya, sementara sang perempuan berjuang melawan takdir untuk melindungi nyawa pria tersebut. Perpaduan romansa, fantasi, dan pengorbanan menjadi inti cerita yang akan disuguhkan.

Lee Chae Min memerankan Cha Gyeol, pria yang berulang kali mengalami kematian dan terlahir kembali demi mengubah nasib wanita yang dicintainya, Nam Ji Oh.

Setelah kehilangan sosok tersebut, ia terus kembali ke musim semi yang sama, menjalani kehidupan berulang dengan harapan dapat menyelamatkan cintanya. Karakter ini akan memperlihatkan kisah cinta yang tulus sekaligus penuh pengorbanan.

Noh Yoon Seo memerankan Nam Ji Oh, atlet taekwondo muda berbakat yang dikenal tangguh dan pantang menyerah. Hidupnya berubah drastis setelah mengalami cedera yang mengancam masa depannya. Pertemuannya dengan Cha Gyeol menjadi awal dari hubungan yang telah digariskan oleh takdir sekaligus titik balik penting dalam kehidupannya.

Drama ini distutradarai oleh, Choi Jung Kyu dan Kim Hee Won. Choi dikenal lewat karya seperti "The Crown Prince" dan "The Devil Judge", sedangkan Kim sukses mengarahkan drama populer seperti "Vincenzo", "Little Women", dan "Queen of Tears".

Naskahnya ditulis oleh Kim Sol Ji, penulis yang sebelumnya mengerjakan "Pegasus Market" dan "No Love to Die", sehingga ekspektasi terhadap kualitas cerita pun semakin tinggi.