Yoo Ji An Bersyukur Bisa Debut Lewat Drama Hit Agent Kim Reactivated

JawaPos.com – Menjelang episode terakhir Agent Kim Reactivated, aktris Yoo Ji An mengenang perjalanan debut aktingnya yang penuh makna.

Drama yang dibintangi So Ji Sub itu menjadi langkah pertama sang aktris di industri hiburan sekaligus membuka kesempatan baginya untuk belajar langsung dari para pemain dan kru berpengalaman.

Dikutip dari allkop, Yoo Ji An mengungkapkan bahwa Agent Kim Reactivated akan selalu memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kariernya.

Ia menyebut proyek tersebut sebagai awal yang sangat berharga dan mengaku merasa beruntung dapat bekerja bersama tim produksi yang profesional.

Pengalaman di lokasi syuting juga memberinya banyak pelajaran yang ingin terus ia bawa dalam proyek-proyek berikutnya.

Yoo Ji An juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan dukungan sejak episode pertama.

Menurutnya, perhatian dan cinta dari pemirsa menjadi sumber semangat selama proses syuting hingga drama mendekati akhir penayangannya. Ia berharap kisah yang disajikan dapat terus dikenang oleh para penggemar.

Yoo Ji An juga berharap dapat terus berkembang sebagai pemain yang mampu menghadirkan karakter-karakter baru dengan warna berbeda.

Ia berjanji akan bekerja lebih keras untuk menunjukkan kemampuan akting yang semakin matang di masa depan, sekaligus membalas dukungan yang telah diberikan publik sejak debutnya.