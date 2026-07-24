Agent Kim Reactivated Makin Menegangkan, So Ji Sub Hadapi Musuh Terbesarnya

JawaPos.com - Drama Agent Kim Reactivated semakin memanaskan antusiasme penonton.

SBS baru saja merilis cuplikan terbaru yang memperlihatkan So Ji Sub dan Joo Sang Wook akhirnya berhadapan langsung dalam pertarungan yang diprediksi menjadi klimaks dari seluruh cerita.

Diadaptasi dari webtoon, Agent Kim Reactivated mengikuti kisah Manager Kim, seorang ayah yang tampak menjalani kehidupan biasa, tetapi menyimpan masa lalu sebagai agen elit.

Baca Juga:Gavi Buka Suara Soal Kericuhan Final Piala Dunia dan Tolak Hukuman Skorsing Tambahan bagi Pemain Argentina

Demi menyelamatkan putri tercintanya, ia kembali menggunakan kemampuan tempurnya dan terlibat dalam misi penuh bahaya yang mengungkap berbagai konspirasi.

Dikutip dari Soompi, pada episode final, Manager Kim akhirnya bertemu langsung dengan Joo Kang Chan yang diperankan Joo Sang Wook.

Pertemuan dua tokoh yang berada di sisi berlawanan ini menjadi titik penentu setelah konflik yang terus berkembang sepanjang drama, sekaligus menjawab berbagai misteri yang selama ini menyelimuti cerita.

Perseteruan terakhir tersebut akan membawa ketegangan drama ke puncaknya. Mereka juga meminta penonton untuk mengikuti hingga akhir demi mengetahui hasil dari momen menentukan ketika kedua karakter tersebut saling berhadapan dalam pertarungan yang tak terelakkan.

Episode ini juga akan menampilkan adu akting kelas atas antara So Ji Sub dan Joo Sang Wook.

Konflik keduanya tidak hanya menghadirkan pertarungan fisik, tetapi juga benturan prinsip, pengorbanan, dan pilihan yang akan menentukan nasib para karakter utama.