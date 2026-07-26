Minji NewJeans Sampaikan Pesan Menyentuh untuk Bunnies di Momen Anniversary Ke-4

minji NewJeans (x @newjeans_ADOR)
JawaPos.com – Minji menyapa para penggemar dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna.
Di tengah perayaan ulang tahun debut keempat NewJeans, sang idol membagikan pesan manis yang ditujukan khusus untuk fandom Bunnies.
Ungkapan tersebut langsung mencuri perhatian karena menjadi salah satu konten resmi terbaru grup setelah cukup lama tidak merilis aktivitas bersama.
Dikutip dari allkpop, minji tampil dalam sebuah video singkat dengan kalimat, "I love Bunnies so much."
Dalam video tersebut, ia mengangkat kedua tangannya sambil menampilkan kata demi kata di setiap jarinya, kemudian melipat jari-jarinya satu per satu hingga membentuk pesan lengkap sebagai ungkapan kasih sayang kepada para penggemar.
Video tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi keempat NewJeans yang dimulai sejak 22 Juli.
Selain video Minji, akun resmi grup juga membagikan berbagai foto dan konten spesial untuk merayakan perjalanan mereka bersama Bunnies.
Kehadiran konten baru ini menjadi momen yang sangat dinantikan karena merupakan unggahan resmi pertama NewJeans dalam sekitar satu tahun empat bulan.
Kemunculan Minji memicu antusiasme penggemar di tengah perkembangan terbaru mengenai aktivitas grup.
Sebelumnya, ADOR telah mengonfirmasi bahwa Hanni, Haerin, dan Hyein akan kembali beraktivitas bersama agensi.
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