NewJeans Kembali sebagai Empat Member, Rayakan Anniversary Keempat dengan Proyek Baru

NewJeans (x @popempirex)
JawaPos.com – NewJeans mengakhiri penantian panjang para penggemar. Dilansir dari soompi, grup tersebut merayakan ulang tahun debut keempat mereka dengan merilis serangkaian film pendek dan foto berjudul 2026 Summer of NewJeans, yang sekaligus menjadi sinyal resmi kembalinya mereka ke industri musik.
Proyek tersebut langsung menarik perhatian karena memperlihatkan NewJeans beraktivitas sebagai grup beranggotakan empat orang.
Visual dan video yang dirilis menghadirkan nuansa musim panas yang hangat sekaligus menandai dimulainya era baru bagi grup di bawah naungan ADOR.
Sebelumnya, Haerin, Hyein, dan Hanni telah lebih dahulu kembali ke ADOR pada tahun lalu. Sementara itu, Danielle diketahui telah mengakhiri kontraknya dengan agensi.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, muncul pula rumor mengenai kembalinya Minji, meski hingga kini belum pernah ada konfirmasi resmi.
Perilisan film dan foto terbaru seolah memberikan jawaban atas rumor tersebut. Kehadiran Minji dalam materi promosi terbaru mengindikasikan bahwa sang idol telah kembali bergabung, sehingga NewJeans akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup dengan empat member.
Perayaan empat tahun debut ini menjadi babak baru bagi NewJeans setelah melewati berbagai perubahan dalam beberapa waktu terakhir.
Kehadiran proyek 2026 Summer of NewJeans juga memicu antusiasme penggemar yang berharap grup tersebut segera mengumumkan karya musik terbaru dalam waktu dekat.
Meski detail mengenai aktivitas berikutnya masih dirahasiakan, rangkaian konten yang dirilis pada hari jadi debut mereka menjadi sinyal kuat bahwa NewJeans siap memulai era baru.
Para penggemar kini menantikan pengumuman resmi terkait comeback dan proyek-proyek mendatang dari formasi empat member tersebut.
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