Beranggotakan 4 Orang, NewJeans Tampil Menawan dengan Video dan Foto Bertema 2026 Summer of NewJeans

NewJeans. (Soompi)
JawaPos.com – Setelah huru-hara dengan CEO Min Hee Jin, girlgrup asal Korea NewJeans merayakan ulang tahun keempat debut mereka.
Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7), kini mereka kembali, dengan merilis beberapa film dan foto ‘2026 Summer of NewJeans.’
Akhir-akhir ini, tepatnya pada 22 Juli tengah malam KST, mereka memukau dengan beberapa foto, menandakan kembalinya mereka sebagai grup beranggotakan empat orang.
Setelah kembalinya Haerin, Hyein, dan Hanni ke ADOR tahun lalu dan pemutusan kontrak Danielle, baru-baru ini ada rumor tentang kembalinya Minji.
Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi sebelumnya tentang bergabungnya kembali dia dengan rekan-rekan bandnya di agensi tersebut.
Menarik untuk dilihat, video dan foto yang baru dirilis tampaknya menandakan bahwa Minji telah kembali dan NewJeans akan melanjutkan perjalanan mereka sebagai grup beranggotakan empat orang.
Seperti yang diketahui, girlgrup NewJeans dibawah label ADOR, yang berhasil memikat penggemar dalam waktu singkat.
Saat ini, mereka terdiri dari empat personil yaitu ada Minji, Hanni, Hyein dan Haerin, dimana grup ini selalu memberi penampilan menarik di atas panggung.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!