Beranggotakan 4 Orang, NewJeans Tampil Menawan dengan Video dan Foto Bertema 2026 Summer of NewJeans

JawaPos.com – Setelah huru-hara dengan CEO Min Hee Jin, girlgrup asal Korea NewJeans merayakan ulang tahun keempat debut mereka.

Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7), kini mereka kembali, dengan merilis beberapa film dan foto ‘2026 Summer of NewJeans.’

Akhir-akhir ini, tepatnya pada 22 Juli tengah malam KST, mereka memukau dengan beberapa foto, menandakan kembalinya mereka sebagai grup beranggotakan empat orang.

Setelah kembalinya Haerin, Hyein, dan Hanni ke ADOR tahun lalu dan pemutusan kontrak Danielle, baru-baru ini ada rumor tentang kembalinya Minji.

Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi sebelumnya tentang bergabungnya kembali dia dengan rekan-rekan bandnya di agensi tersebut.

Menarik untuk dilihat, video dan foto yang baru dirilis tampaknya menandakan bahwa Minji telah kembali dan NewJeans akan melanjutkan perjalanan mereka sebagai grup beranggotakan empat orang.

Seperti yang diketahui, girlgrup NewJeans dibawah label ADOR, yang berhasil memikat penggemar dalam waktu singkat.