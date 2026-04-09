Geonwoo ALPHA DRIVE ONE Minta Maaf dan Akan Hentikan Aktivitas Sementara, Mengapa?

Kim Geonwoo. (Soompi)
JawaPos.com - Geonwoo dari grup Korea ALPHA DRIVE ONE akan menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu, dikarenakan komentar yang tidak pantas serta sikap buruk.
Dikutip dari Soompi, Kamis (9/4), WAKEONE, agensi grup tersebut merilis pernyataan berikut, “Kami dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan dalam mengeluarkan pernyataan.”
“Kami merasa sangat bertanggung jawab karena gagal mendukung artis kami dengan cukup baik,” tulisnya
Insiden tentang pernyataan Kim Geonwoo yang telah beredar di internet terjadi di lokasi syuting saat pembuatan konten sebelum debut.
Kim Geonwoo mengungkapkan ketidakpuasannya dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas tanpa menyadari bahwa mikrofonnya menyala.
Agensi pun menulis permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada staf di lokasi yang mungkin merasa tidak nyaman
Surat tulisan tangan Geonwoo juga diunggah di halaman Mnet Plus grup tersebut, “Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar serta anggota ALPHA DRIVE ONE.”
“Kata-kata dan tindakan saya yang tidak dewasa telah menyebabkan banyak orang khawatir dan kecewa, aku juga tak menganggap remeh atas cinta yang telah ku terima sejak sebelum debut,” tulisnya
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven