Geonwoo ALPHA DRIVE ONE Minta Maaf dan Akan Hentikan Aktivitas Sementara, Mengapa?

JawaPos.com - Geonwoo dari grup Korea ALPHA DRIVE ONE akan menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu, dikarenakan komentar yang tidak pantas serta sikap buruk.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/4), WAKEONE, agensi grup tersebut merilis pernyataan berikut, “Kami dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan dalam mengeluarkan pernyataan.”

“Kami merasa sangat bertanggung jawab karena gagal mendukung artis kami dengan cukup baik,” tulisnya

Insiden tentang pernyataan Kim Geonwoo yang telah beredar di internet terjadi di lokasi syuting saat pembuatan konten sebelum debut.

Kim Geonwoo mengungkapkan ketidakpuasannya dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas tanpa menyadari bahwa mikrofonnya menyala.

Agensi pun menulis permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada staf di lokasi yang mungkin merasa tidak nyaman

Surat tulisan tangan Geonwoo juga diunggah di halaman Mnet Plus grup tersebut, “Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar serta anggota ALPHA DRIVE ONE.”