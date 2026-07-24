Kolaborasi Ahn Hyo Seop dan Khalid Tembus Chart Radio Bergengsi Amerika 

ahn hyo seop (x @aboutmusicYT

JawaPos.com – Ahn Hyo Seop mencatatkan pencapaian membanggakan di kancah internasional.

Dikutip dari The Chosun, lagu kolaborasinya bersama penyanyi R&B asal Amerika Serikat, Khalid, berjudul "Something Special", berhasil menembus peringkat ke-37 Media Base Top 40 per 20 Juli, salah satu tangga lagu radio paling bergengsi di Amerika Serikat.

Media Base Top 40 merupakan chart yang menyusun peringkat berdasarkan frekuensi pemutaran lagu di berbagai stasiun radio yang menyiarkan musik pop arus utama.

Masuknya "Something Special" ke dalam daftar tersebut menjadi bukti bahwa lagu ini terus mendapat perhatian luas dari pendengar di kawasan Amerika Utara.

Ahn Hyo Seop semakin dikenal secara global berkat penampilannya dalam proyek Netflix KPop Demon Hunters, sementara Khalid merupakan penyanyi R&B papan atas yang telah mengantongi tujuh nominasi Grammy Awards.

Perpaduan dua nama besar tersebut berhasil menghasilkan karya yang mendapat sambutan positif sejak hari pertama perilisannya.

Tak hanya di radio, "Something Special" juga langsung masuk ke Spotify Daily Top 40 Amerika Serikat setelah dirilis.

Kini, lagu tersebut telah bertahan selama empat pekan berturut-turut di Media Base Top 40, menunjukkan popularitasnya yang stabil di kalangan penikmat musik internasional.

Lagu ini merupakan bagian dari Fandom Project milik Musicow, sebuah inisiatif yang mempertemukan artis global dengan penggemar melalui kolaborasi musik eksklusif.

Program tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para pencinta musik sekaligus memperluas interaksi antara artis dan fandom di berbagai negara.

Setelah keberhasilan Ahn Hyo Seop dan Khalid, proyek berikutnya yang mempertemukan Jihyo TWICE dengan Sensia melalui lagu "Distant Lover" juga menunjukkan performa impresif dengan masuk ke tangga lagu global seperti iTunes dan Apple Music, sementara video musiknya telah melampaui 5 juta penayangan.

Musicow pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kolaborasi berkualitas serta membangun ekosistem musik yang memungkinkan penggemar berpartisipasi lebih aktif dalam perkembangan industri musik global.