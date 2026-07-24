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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 20.31 WIB

Belum Move On dari So Ji Sub? Ini 7 Drama Terbaik yang Tak Boleh Dilewatkan 

so ji sub (x @AriRangRooted)

 
JawaPos.com - So Ji Sub menjadi sorotan setelah kesuksesanya di drama "Agent Kim Reactivated", yang mencetak rating tinggi dan memperkenalkan sang aktor kepada generasi penonton baru.
 
Namun, perjalanan kariernya telah dipenuhi berbagai karakter ikonik selama lebih dari dua dekade, mulai dari melodrama yang menguras air mata hingga aksi penuh adrenalin.
 
Dikutip dari Soompi, di antara karya yang paling membekas adalah "I'm Sorry, I Love You" (2004).
 
Drama klasik ini mengangkat kisah Cha Moo Hyuk, pria yang tumbuh dengan luka masa lalu dan kembali ke Korea untuk mencari ibu kandungnya.
 
Cerita emosional yang dipadukan dengan akting mendalam So Ji Sub menjadikan serial ini sebagai salah satu drama yang berperan besar dalam gelombang Hallyu.
 
Kemudian, "Oh My Venus" (2015) menjadi pilihan yang tak boleh dilewatkan. So Ji Sub memerankan Kim Young Ho, seorang pelatih kebugaran terkenal yang membantu seorang pengacara mengubah hidupnya.
 
Chemistry bersama Shin Min Ah serta perpaduan komedi dan romansa membuat drama ini tetap populer hingga sekarang.
 
Sementara itu, "The Master's Sun" (2013) menghadirkan kisah unik antara CEO dingin Joo Joong Won dan wanita yang mampu melihat hantu, memadukan unsur horor, komedi, dan romansa dalam satu paket "My Secret Terrius" (2018).
 
So Ji Sub berperan sebagai mantan agen rahasia yang terlibat dalam konspirasi besar sambil melindungi keluarga tetangganya.
 
Perpaduan aksi, komedi, dan nuansa keluarga membuat drama ini menjadi salah satu karya favorit penggemar.
 
Setelah itu, ia tampil lebih gelap dalam "Mercy for None" (2025) sebagai mantan gangster yang kembali ke dunia kriminal demi membalas kematian sang adik, menghadirkan aksi brutal dan cerita balas dendam yang intens.
 
Kini, So Ji Sub kembali mencuri perhatian lewat "Agent Kim Reactivated" (2026). Ia memerankan Kim, seorang ayah biasa yang diam-diam merupakan mantan agen elite.
 
Ketika putrinya diculik, ia kembali menggunakan kemampuan tempurnya untuk menyelamatkan sang anak.
 
Drama yang diadaptasi dari webtoon populer ini sukses memecahkan rekor rating penayangan perdana tahun ini dan menjadi salah satu drama Korea paling banyak dibicarakan secara global.
 
Dari kisah cinta yang menyentuh hati hingga aksi penuh ketegangan, So Ji Sub terus membuktikan dirinya sebagai salah satu aktor paling serbabisa di industri hiburan Korea.
 
Ketujuh drama tersebut menjadi pilihan tepat bagi penonton yang ingin mengenal perjalanan kariernya sekaligus menikmati berbagai genre dengan kualitas akting yang konsisten memukau.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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