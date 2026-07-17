Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.02 WIB

Lee Byung Hun dan Son Ye Jin Comeback Lewat Unavoidable Extended Edition 

Lee Byung Hun (x @infodrakor_id) - Image

Lee Byung Hun (x @infodrakor_id)

 
 
JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai film Unavoidable kembali menarik perhatian para penonton. 
 
Dilansir dari Dispatch, CJ ENM resmi menghadirkan Unavoidable Extended Edition, versi terbaru dari film garapan sutradara Park Chan Wook yang menawarkan durasi lebih panjang serta sejumlah adegan baru yang tidak sempat ditampilkan di bioskop.
 
Mulai 16 Juli, Unavoidable Extended Edition sudah tersedia melalui layanan IPTV, digital cable TV, VOD online, dan platform mobile.
 
Versi ini memiliki durasi 157 menit, atau bertambah sekitar 19 menit dibandingkan versi layar lebar yang berdurasi 138 menit.
 
Tambahan durasi tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya cerita dan pendalaman karakter.
 
Penonton akan disuguhkan berbagai adegan baru yang menampilkan keseharian Mansu (Lee Byung Hun), Miri (Son Ye Jin), dan Ri Won (Choi So Yul) setelah meninggalkan ruang latihan cello.
 
Selain itu, kisah Jin Ho (Yoo Yeon Seok) di klinik gigi juga mendapat porsi cerita yang lebih lengkap.
 
Sejumlah momen penting dalam film juga diperluas melalui dialog dan pengembangan cerita yang berbeda dari versi bioskop.
 
Beberapa di antaranya mencakup kehidupan keluarga Mansu, hubungan rumah tangganya dengan Miri, aktivitas di pusat pelatihan kerja, hingga dampak dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang film.
 
CJ ENM menyebut Extended Edition ini akan memberikan pengalaman baru, baik bagi penonton yang telah menyaksikan filmnya di bioskop maupun bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti kisah Unavoidable.
 
Dengan alur yang lebih kaya dan emosional, versi terbaru ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif berbeda terhadap perjalanan para karakternya.
 
Unavoidable mengisahkan Mansu, seorang karyawan kantoran yang mendadak kehilangan pekerjaannya dan harus berjuang memulai "perang" baru demi mendapatkan pekerjaan kembali.
 
Berkat tambahan adegan yang lebih mendalam, versi Extended Edition semakin memperkuat emosi sekaligus pesan yang ingin disampaikan film tersebut.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Film Nambeol Umumkan Lee Byung Hun dan Go Youn Jung sebagai Pemeran Utama - Image
Entertainment

Film Nambeol Umumkan Lee Byung Hun dan Go Youn Jung sebagai Pemeran Utama

Senin, 13 Juli 2026 | 16.02 WIB

Go Yoon Jung Dikabarkan Bintangi Film Nambeol Bersama Lee Byung Hun - Image
Entertainment

Go Yoon Jung Dikabarkan Bintangi Film Nambeol Bersama Lee Byung Hun

Rabu, 8 Juli 2026 | 17.20 WIB

Hadirkan Kisah Menegangkan, Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon akan Berperan di Drama The Koreans - Image
Entertainment

Hadirkan Kisah Menegangkan, Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon akan Berperan di Drama The Koreans

Kamis, 26 Maret 2026 | 19.49 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore