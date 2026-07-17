Lee Byung Hun dan Son Ye Jin Comeback Lewat Unavoidable Extended Edition 

JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai film Unavoidable kembali menarik perhatian para penonton.

Dilansir dari Dispatch, CJ ENM resmi menghadirkan Unavoidable Extended Edition, versi terbaru dari film garapan sutradara Park Chan Wook yang menawarkan durasi lebih panjang serta sejumlah adegan baru yang tidak sempat ditampilkan di bioskop.

Mulai 16 Juli, Unavoidable Extended Edition sudah tersedia melalui layanan IPTV, digital cable TV, VOD online, dan platform mobile.

Versi ini memiliki durasi 157 menit, atau bertambah sekitar 19 menit dibandingkan versi layar lebar yang berdurasi 138 menit.

Tambahan durasi tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya cerita dan pendalaman karakter.

Penonton akan disuguhkan berbagai adegan baru yang menampilkan keseharian Mansu (Lee Byung Hun), Miri (Son Ye Jin), dan Ri Won (Choi So Yul) setelah meninggalkan ruang latihan cello.

Selain itu, kisah Jin Ho (Yoo Yeon Seok) di klinik gigi juga mendapat porsi cerita yang lebih lengkap.

Sejumlah momen penting dalam film juga diperluas melalui dialog dan pengembangan cerita yang berbeda dari versi bioskop.

Beberapa di antaranya mencakup kehidupan keluarga Mansu, hubungan rumah tangganya dengan Miri, aktivitas di pusat pelatihan kerja, hingga dampak dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang film.

CJ ENM menyebut Extended Edition ini akan memberikan pengalaman baru, baik bagi penonton yang telah menyaksikan filmnya di bioskop maupun bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti kisah Unavoidable.

Dengan alur yang lebih kaya dan emosional, versi terbaru ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif berbeda terhadap perjalanan para karakternya.

Unavoidable mengisahkan Mansu, seorang karyawan kantoran yang mendadak kehilangan pekerjaannya dan harus berjuang memulai "perang" baru demi mendapatkan pekerjaan kembali.

Berkat tambahan adegan yang lebih mendalam, versi Extended Edition semakin memperkuat emosi sekaligus pesan yang ingin disampaikan film tersebut.