Film Nambeol Umumkan Lee Byung Hun dan Go Youn Jung sebagai Pemeran Utama

lee byung hun dan go youn jung (z @soompi)
JawaPos.com – Lee Byung Hun kembali menambah daftar proyek layar lebarnya. Dilansir dari Korea Jongang Daiky, aktor Squid Game itu akan beradu akting dengan Go Youn Jung dalam film aksi bela diri terbaru bertajuk Nambeol, yang mengusung kisah epik berlatar Dinasti Joseon.
Nambeol mengangkat cerita tentang sembilan prajurit pilihan dari era Joseon yang menjalankan misi berbahaya ke Pulau Tsushima, Jepang.
Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan para tawanan yang ditahan di wilayah musuh, menghadirkan perpaduan aksi, sejarah, dan drama emosional.
Lee Byung Hun dipercaya memerankan pemimpin para prajurit. Karakternya dikenal sebagai petarung berpengalaman dengan kemampuan strategi yang tajam serta prinsip hidup yang tak mudah digoyahkan. Sosoknya akan menjadi ujung tombak dalam misi penyelamatan yang penuh risiko.
Sedangkan Go Youn Jung akan memerankan seorang perempuan yang kehilangan keluarganya akibat serangan musuh. Demi menyelamatkan saudara kandungnya yang diculik, ia memutuskan terjun langsung ke medan perang. Karakter tersebut diprediksi menghadirkan sisi emosional sekaligus aksi yang kuat sepanjang cerita.
Nambeol juga menjadi proyek spesial karena debut penyutradaraan Lee Mo-gae. Selama ini ia dikenal sebagai sinematografer di balik sejumlah film sukses seperti 12.12: The Day, Exhuma, dan Hunt. Pengalaman visualnya diharapkan mampu menghadirkan adegan laga yang megah sekaligus sinematografi berkualitas tinggi.
Proses syuting Nambeol dijadwalkan dimulai tahun ini. Dengan bergabungnya Lee Byung Hun, Go Youn Jung, cerita berlatar sejarah, serta sentuhan sutradara debutan yang berpengalaman di bidang sinematografi, film ini telah menjadi salah satu proyek Korea yang paling dinantikan para pencinta film aksi.
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