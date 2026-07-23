Ibra The Movie: Menembus Langit, Angkat Perjalanan Hidup Ibra yang Alami Kekecewaan dan Luka Batin

JawaPos.com - Manara Animation resmi memperkenalkan first look film animasi Ibra The Movie: Menembus Langit, yang menjadi adaptasi layar lebar dari intellectual property (IP) serial animasi edukasi islami populer Ibra Berkisah.

Berbeda dengan versi serialnya, film ini akan membawa penonton untuk menyelami masa lalu Ibra sebagai seorang remaja, jauh sebelum ia menjalani kehidupan di pesantren.

Film ini akan mengungkap sisi kehidupan Ibra yang selama ini belum pernah ditampilkan. Penonton akan melihat keseharian Ibra sebagai seorang remaja biasa yang gemar bermain bersama teman-temannya, menghadapi berbagai persoalan hidup, hingga mengalami titik balik yang mengubah arah masa depannya.

Kehidupan yang dialami Ibra tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Sebuah peristiwa besar mengguncang kehidupannya memunculkan amarah, kekecewaan, serta luka batin yang membuatnya mempertanyakan tentang keadilan hidup, bahkan takdir yang harus dijalaninya.

Produser Ricky Manopo mengatakan, konflik yang dialami Ibra merupakan pengalaman yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Menurutnya, perjalanan emosional sang karakter utama menjadi kekuatan utama dari film ini.

"Konflik yang terjadi di film ini terhadap karakter Ibra itu sendiri, saya rasa mungkin hampir semua orang pernah mengalami hal itu. Di mana dia marah, di mana dia kecewa, di mana dia sakit hati, sehingga akhirnya dia merasa dunia ini tidak adil. Sampai akhirnya dia menemukan jalannya kembali," ujar Ricky Manopo dalam keterangannya.

Perjalanan penuh gejolak itu kemudian menjadi awal dari keputusan besar dalam hidup Ibra untuk menempuh pendidikan di pesantren. Pilihan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir setelah ia berhasil melewati masa-masa paling berat dalam hidup.

First look berdurasi singkat yang dirilis menghadirkan nuansa sinematik dengan visual futuristik. Alih-alih membocorkan alur cerita, video tersebut lebih menonjolkan atmosfer emosional yang menggambarkan perjalanan batin sang tokoh utama.