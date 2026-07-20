Film Pramuka Sajikan Petualangan Seru, Ada Sindikat Penculik Anak, Sarat Akan Nilai dan Edukasi

Jumpa pers film Pramuka. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pramuka, sebuah film petualangan keluarga yang dirancang untuk menghadirkan hiburan sekaligus memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia kini resmi diperkenalkan dan siap ditonton.
Film kolaborasi antara rumah produksi Alamanda Pictures bersama Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka mengusung pesan tentang keberanian, kepemimpinan, disiplin, gotong royong, hingga kepedulian sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso menyambut positif hadirnya film tersebut. Menurutnya, film dapat menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak dan remaja melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka.
"Film Pramuka merupakan langkah yang patut kita dukung bersama sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui media kreatif. Kami berharap film ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tetapi juga menjadi tuntunan yang menginspirasi," kata Budi Waseso dalam jumpa pers di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
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Dia mengatakan, film memperkenalkan wajah Gerakan Pramuka yang sesungguhnya. Pramuka bukan sekadar kegiatan berkemah atau memakai seragam, melainkan proses pendidikan yang membentuk karakter, kepemimpinan, kecakapan hidup, kepedulian sosial, cinta tanah air, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital membuat film memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif. Kekuatan visual dan cerita dinilai mampu membangun karakter generasi muda dengan cara yang lebih menarik sekaligus mudah dipahami oleh keluarga Indonesia.
Sementara itu, produser Alamanda Pictures Amanda Latief mengatakan, film Pramuka lahir dari keinginan untuk menghadirkan tontonan keluarga yang tidak hanya menawarkan aksi petualangan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi generasi muda.
"Kami percaya sebuah film dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Melalui kisah petualangan anak-anak Pramuka, kami ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai kepramukaan merupakan bekal kehidupan yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia nyata," kata Amanda.
Film Pramuka mengisahkan tentang perjalanan Panji, bocah berusia 12 tahun bersama teman-temannya saat mengikuti perkemahan Penggalang. Petualangan mereka berubah menjadi misi berbahaya setelah tersesat di tengah hutan dan tanpa sengaja menemukan markas persembunyian sindikat penculik anak.
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