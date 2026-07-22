Bintang Film Godzilla vs Kong, Kaylee Hottle, Meninggal di Usia Muda Usai Alami Kecelakaan Tragis

JawaPos.com - Duka menyelimuti dunia perfilman Hollywood setelah aktris muda Kaylee Hottle meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan mobil di Maryland, Amerika Serikat. Bintang film Godzilla vs Kong itu mengembuskan napas terakhir di usia 18 tahun setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Selasa dini hari waktu setempat.

Kabar meninggalnya Kaylee Hottle dikonfirmasi Texas School for the Deaf (TSD), sekolah tempat ia menempuh pendidikan. Dalam pernyataan resminya, pihak sekolah menyampaikan duka mendalam atas kepergian salah satu siswi mereka.

“Dengan kesedihan mendalam kami menyampaikan kabar yang memilukan bahwa salah satu siswa senior kami, Kaylee Hottle, telah meninggal dunia secara tragis,” kata pihak sekolah dalam sebuah pernyataannya, dikutip dari NBC News.

“Hati kami bersama keluarga, teman, teman sekelas Kaylee, dan semua orang yang mengenal dan menyayanginya selama masa yang sangat sulit ini,” imbuhnya.

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Kantor Sheriff Frederick County mengungkapkan, kecelakaan terjadi di kawasan Ijamsville, Maryland, sekitar pukul 02.50 waktu setempat pada Selasa. Sebuah mobil Honda Accord 1995 yang ditumpangi Kaylee keluar jalur sebelum akhirnya menghantam gorong-gorong di tepi jalan.

Pihak kepolisian menyebut, kecepatan berlebihan diduga sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan tunggal tersebut. Pengemudi berusia 19 tahun mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Kaylee Hottle, nyawanya tidak tertolong.

Ayah Kaylee, Joshua Hottle, turut mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui sebuah unggahan di Facebook dengan menggunakan Bahasa Isyarat. Dalam keterangannya, ia menyampaikan kesedihan mendalam atas kepergian sang putri yang begitu mendadak.

Ucapan belasungkawa juga datang dari berbagai pihak. Warner Bros selaku distributor film Godzilla memberikan penghormatan dengan mengunggah foto Kaylee di media sosial X.