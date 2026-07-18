ILLIT Umumkan Single Jepang Kedua 'I Got Your Back', Kolaborasi dengan Deretan Hitmaker Ternama 

ILLIT (x @theillitnews_

JawaPos.com – ILLIT memperluas popularitas mereka di Jepang melalui perilisan single Jepang kedua bertajuk I Got Your Back.

Dilansir dari Dispatch, versi digital lagu ini dijadwalkan meluncur pada 26 Juli di berbagai platform musik global, sementara album fisiknya akan menyusul tiga hari kemudian.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi ILLIT untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di pasar musik Jepang.

Single tersebut menghadirkan tiga lagu, yakni I Got Your Back sebagai lagu utama, versi Korea dari lagu yang sama yang hanya tersedia dalam album fisik, serta Sunday Morning, lagu yang sebelumnya dikenal sebagai soundtrack anime.

Paket rilisan ini menawarkan pengalaman berbeda bagi penggemar, sekaligus memperlihatkan warna musik ILLIT yang semakin berkembang.

Daya tarik utama I Got Your Back terletak pada deretan kreator di baliknya. Lirik lagu ditulis oleh Yuika, penyanyi yang dikenal lewat lagu viral Because I Like You, sehingga mampu menghadirkan emosi remaja yang lembut dan penuh ketulusan.

Sementara itu, komposisi musik dipercayakan kepada Kanata Okajima, hitmaker yang telah menciptakan berbagai lagu sukses untuk BTS dan Snow Man.

Sentuhan keduanya menghasilkan lagu bergenre rock dengan nuansa yang emosional sekaligus energik.

Melalui I Got Your Back, ILLIT menyampaikan pesan hangat tentang arti seorang sahabat yang tetap setia menemani di tengah tekanan dan kecemasan hidup.

Cuplikan lagu yang lebih dulu dirilis di media sosial langsung menarik perhatian penggemar berkat melodinya yang adiktif. Lirik seperti "You are not alone" pun mendapat respons positif karena dinilai mampu memberikan semangat dan penghiburan.

Bersamaan dengan perilisan single baru, ILLIT juga tengah menjalankan tur ILLIT LIVE 'PRESS START' in JAPAN yang dimulai di Glion Arena Kobe.

Tur ini akan menyambangi lima kota di Jepang dan disambut antusias luar biasa. Seluruh tiket terjual habis jauh sebelum hari pertunjukan, bahkan penyelenggara membuka kursi tambahan dengan pandangan terbatas serta area berdiri untuk memenuhi tingginya permintaan penggemar.

Kolaborasi dengan musisi papan atas Jepang, dan kesuksesan tur membuktikan bahwa ILLIT terus memperkuat posisinya sebagai salah satu girl group generasi baru yang patut diperhitungkan.

Dengan momentum yang terus meningkat, I Got Your Back berpotensi menjadi langkah besar berikutnya dalam perjalanan global mereka.