Sischa Widya Maharani
21 April 2026, 17.08 WIB

BELIFT LAB Umumkan Moka ILLIT Akan Hiatus Sementara Karena Alasan Kesehatan

Moka ILLIT akan hiatus sementara karena masalah kesehatan. (X @ILLIT_twt)

JawaPos.com - Agensi BELIFT LAB secara resmi mengumumkan bahwa Moka salah satu member dari ILLIT akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya. 

Keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya membutuhkan perhatian lebih serius.

Dalam pernyataan yang dirilis melalui Weserve, pihak agensi menjelaskan bahwa Moka baru saja menjalani pemeriksaan dan perawatan medis. 

Dari hasil tersebut, tenaga medis menyarankan agar sang idol menjalani perawatan lanjutan serta istirahat yang cukup.

Hal ini membuat pihak agensi harus mengambil keputusan untuk mengambil jeda waktu istirahat.

Meskipun Moka memiliki keinginan untuk tetap melanjutkan aktivitas bersama grup namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk menjalani jadwal yang padat.

BELIFT LAB menegaskan bahwa kesehatan artis menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa Moka harus fokus pada proses pemulihan.

Untuk sementara waktu, Moka tidak akan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan bersama ILLIT

Agensi juga meminta pengertian dari para penggemar terkait kondisi ini. Mereka menyadari bahwa kabar ini mungkin mengejutkan.

Sebagai penutup, BELIFT LAB menyampaikan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan meminta dukungan kepada fans agar Moka bisa segera kembali.

Editor: Hanny Suwindari
