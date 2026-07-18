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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 03.59 WIB

Review Drama Dream to You: Romansa Masa Muda Hyeri dan Hwang In Youp yang Manis Sekaligus Menguras Emosi 

dream to you (x @soompi)

 
JawaPos.com – Drama Dream to You, membuka kisah dengan nuansa hangat tentang mimpi, persahabatan, dan cinta pertama yang tumbuh di sebuah kota kecil di tepi laut.
 
Dibintangi Hyeri dan Hwang In Youp, drama romantis ini menghadirkan perjalanan dua remaja yang memiliki impian besar, tetapi harus menghadapi kenyataan pahit saat beranjak dewasa.
 
Sejak dua episode pertamanya, Dream to You berhasil memadukan suasana nostalgia dengan kisah emosional yang menyentuh hati.
 
Dilansir dari soompi, kekuatan terbesar drama ini terletak pada atmosfer slice of life yang terasa begitu alami.
 
Penonton diajak mengikuti keseharian Joo Yi Jae, gadis ceria yang bercita-cita menjadi sutradara film, serta Woo Soo Bin, siswa teladan yang hidup mengikuti jalan yang telah ditentukan keluarganya.
 
Latar kota pesisir yang tenang, dipadukan dengan sinematografi bernuansa musim panas, menciptakan suasana nyaman yang membuat setiap momen sederhana terasa begitu berkesan.
 
Perasaan Yi Jae dan Soo Bin juga berkembang secara perlahan tanpa terasa dipaksakan.
 
Bermula dari pertemanan yang tidak terduga, keduanya semakin dekat karena memiliki ketertarikan yang sama terhadap dunia perfilman.
 
Meski belum diwarnai pengakuan cinta maupun adegan romantis yang berlebihan, tatapan penuh perhatian dan dukungan yang mereka berikan satu sama lain sudah cukup menggambarkan manisnya cinta pertama yang polos dan tulus.
 
Tidak hanya mengangkat kisah percintaan, Dream to You juga memanfaatkan dunia perfilman sebagai elemen penting dalam cerita.
 
Beragam adegan yang terinspirasi dari genre film klasik hingga aksi modern membuat visual drama terasa semakin menarik.
 
Kehadiran karakter pendukung seperti Shim Yoo Geon yang berjuang menjadi aktor dan Oh Ha Na, aktris papan atas, turut memperlihatkan sisi lain industri hiburan yang penuh tantangan dari berbagai sudut pandang.
 
Alur cerita mulai berubah drastis ketika latar waktu berpindah ke masa kini. Woo Soo Bin sukses menjadi sutradara film ternama, sementara Yi Jae justru menjalani kehidupan sederhana dengan berbagai kesulitan ekonomi.
 
Perbedaan status yang begitu mencolok membuat reuni mereka terasa klise, terlebih ketika Soo Bin kembali dengan sikap dominan yang dinilai kurang menghadirkan nuansa romantis sebagaimana diharapkan dalam drama komedi romantis.
 
Drama ini juga dipenuhi berbagai konflik emosional yang cukup berat, mulai dari kekerasan dalam keluarga, perpisahan, kehilangan orang tercinta, hingga impian yang hancur karena sebuah kecelakaan.
 
Walau membuat nuansa cerita terasa lebih kelam daripada lucu, dua episode perdana Dream to You tetap menyimpan potensi besar.
 
Perjalanan Yi Jae dan Soo Bin untuk memperbaiki kesalahpahaman, menyembuhkan luka masa lalu, dan menemukan kembali cinta mereka menjadi alasan kuat untuk terus mengikuti perkembangan drama ini.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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