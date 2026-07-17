Teaser Video Musik 'NORMAL' BTS Resmi Dirilis, Jadwal Penayangannya Terungkap

Teaser BTS NORMAL (X @BIGHIT_MUSIC)
JawaPos.com - BTS kembali membuat antusiasme para ARMY bangkit dengan merilis teaser video musik untuk lagu "NORMAL", salah satu B-side dari album terbaru mereka, ARIRANG.
Cuplikan singkat yang dirilis pada 16 Juli 2026 di akun youtube Hybe Labels itu langsung memancing rasa penasaran penggemar terhadap konsep visual yang akan dihadirkan.
Teaser tersebut memberikan gambaran atmosfer yang kuat dan sinematik. Visual para member dipadukan dengan nuansa emosional yang selaras dengan karakter lagu, membuat ekspektasi terhadap video musik penuh semakin tinggi.
BTS memilih jalur perilisan yang berbeda untuk MV "NORMAL". Video musik tersebut akan lebih dulu tayang secara eksklusif melalui Spotify pada 17 Juli, memberikan pengalaman spesial bagi para pendengar di platform streaming tersebut.
Setelah penayangan eksklusif berakhir, video musik "NORMAL" akan dirilis secara global melalui kanal resmi HYBE LABELS di YouTube pada 19 Juli.
Strategi perilisan bertahap ini semakin menambah antusiasme penggemar yang telah menantikan konten terbaru dari BTS.
"Normal" merupakan lagu dari album ARIRANG yang mendapat perhatian sejak album tersebut dirilis. Kehadiran video musik diharapkan mampu memperkuat pesan lagu sekaligus menyuguhkan pengalaman visual yang melengkapi karya terbaru BTS.
Dengan teaser yang sukses mencuri perhatian, BTS kembali menunjukkan kemampuan mereka dalam membangun rasa penasaran publik.
Kini, ARMY di seluruh dunia tinggal menghitung hari untuk menyaksikan versi lengkap video musik "NORMAL" yang siap melanjutkan perjalanan album ARIRANG.
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